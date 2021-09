Plan de jubilación anticipada: a quiénes alcanzaría y cuál sería el requisito

En el marco de los anuncios económicos, una de las iniciativas que el gobierno nacional tiene en carpeta apunta a un proyecto para adelantar jubilaciones.

Se trata de un texto que se encuentra en poder del jefe de ministros de la Nación y que por estas horas están siendo analizados.

El beneficio estaría enfocado en adelantar la edad jubilatoria a los 55 para las mujeres y a los 60 años para los hombres. De acuerdo al documento que está en el despacho del jefe de Gabinete, el requisito para acceder a la jubilación anticipada será contar con los 30 años de aportes necesarios.



Población objetivo

De acuerdo al análisis realizado desde el Gobierno, el alcance del proyecto abarcaría a unas 500.000 personas que actualmente cumplen con los aportes pero no con la edad estipulada.



La población objetivo será principalmente los trabajadores que circunstancialmente se encuentran desocupados y que, por lo tanto, hoy no cuentan con ningún ingreso para hacer frente a la acuciante situación económica.



Cuánto cobrarán

Un punto aún sin definir del proyecto, que hasta el momento no cuenta con el aval político, tiene que ver con el haber que cobrarán los jubilados que accedan a esta beneficio: una de las propuestas otorga 50% del monto que les corresponda, según los cálculos; otro, en cambio, eleva el valor a percibir al 80%. En ambos casos, cuando alcancen la edad jubilatoria actual, pasarían a cobrar el 100%, publica Ámbito Financiero.



Prestación Anticipada por Desempleo

En el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Ejecutivo avanzó en una medida similar que permitió el acceso a un haber jubilatorio a quienes no alcanzaban la edad necesaria pero sí cumplían con los aportes mínimos, o viceversa. Se trató de una Prestación Anticipada por Desempleo que alcanzó a más de 100.000 personas.



En el caso actual, el objetivo es mayor, pero estaría enfocado en aquellos que cuentan con los aportes registrados y en regla.



Bono para jubilados

Por otro lado, el Gobierno de Alberto Fernández está analizando la implementación de un bono para aquellos jubilados que cobren por debajo de dos haberes mínimos. Sería por única vez. Por el momento, el monto no está definido pero podría rondar entre los $6.000 y los $10.000.



Con el incremento del mes de septiembre, la jubilación mínima se ubica en $25.922, por debajo de la línea de indigencia. El bono irá a acompañar dicho valor, pero el monto fijo mensual continuará sin cambios hasta diciembre.



Con los aumentos que ya se han recibido durante el 2021, la suba acumulada llega al 32,58% (8,07% marzo, 12,12% junio y 12,39% septiembre) con más dos bonos de $1.500 y uno de $5.000 para las prestaciones más bajas del sistema.