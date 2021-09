Bordet: “Trabajamos con todos los intendentes para llevar adelante las obras que se necesitan”

El mandatario señaló que “los resultados llegan, la ciudad cambia y los vecinos ganan en mejoras y calidad de vida”.



Las obras en calle Zanni fueron recorridas por Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente Adán Bahl. También estuvieron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.



Los trabajos son financiados por el gobierno provincial, y se extenderán por Zanni, desde Almafuerte hasta Ricardo Balbín, con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto que ronda los 800 millones de pesos. Las tareas fueron divididas en tramos para evitar mayores molestias a los vecinos. La empresa a cargo de los trabajos es Luis Lossi SA



"Se trata de una obra que planificó el intendente con una visión estratégica de la ciudad”, destacó el gobernador Bordet y acotó que su gestión aporta los fondos para los trabajos que rondarán los 800 millones de pesos.



Luego mencionó que en Paraná “viene trabajándose en obras de mucha magnitud, que tenían una postergación de muchos años y que ahora se puedan ejecutar como aquí en avenida Zanni, pero también toda la derivación por la ruta 12 para conectar con San Benito y camino a Crespo”. Agregó que se trata “una obra emblemática”.



“Se ve una ciudad en marcha y esto es muy importante porque más temprano que tarde los resultados llegan, la ciudad cambia, los vecinos ganan no sólo en mejoras, sino en disminuir la accidentología vial, y fundamentalmente lo que es calidad de vida para cada uno de ellos”, continuó diciendo Bordet, al tiempo que indicó que trabaja con el intendente Bahl “para poder llevar adelante este tipo de acciones y también lo hacemos con todos los intendentes de la provincia porque entendemos que es muy importante poder lograr llevar adelante todos los proyectos, sobre todo algunos que estuvieron postergados y no fueron priorizados durante mucho tiempo, como este de avenida Zanni”.



Trabajo Articulado



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo: “Una obra muy esperada por todos los paranaenses, que va a modernizar uno de los principales accesos a la ciudad. Eso significa mayor seguridad vial, agilidad en el tránsito vehicular, pero sobre todo, mejor calidad de vida para los vecinos. Y esa mejor calidad de vida es en todos los aspectos. No sólo por los mejores servicios, sino también por el valor estético y ambiental."



"Quiero agradecer al gobernador Bordet por entender la importancia de esta obra y darle prioridad. El ensanche y repavimentación de Avenida Zanni, a lo largo de más 30 cuadras, es una obra que, presupuestariamente, excede las posibilidades del Municipio y que sin el acompañamiento de la Provincia, no podríamos alcanzar, menos, en tan poco tiempo. Gracias al trabajo articulado, estamos avanzando en las obras que necesita Paraná".



Detalles de la obra



El proyecto consiste en la ejecución del ensanche y pavimentación de avenida Pedro Zanni, en el tramo comprendido entre Avenida Almafuerte y calle Ricardo Balbín de la ciudad de Paraná, en una longitud total de 3.405,77 metros.



Dada las características de las intervenciones a realizar, la obra se subdivide en tres tramos:

El (TRAMO I) se desarrolla desde Av. Almafuerte hasta calle Provincias Unidas en una longitud de 560 metros.

El (TRAMO II) se desarrolla desde Av. Provincias Unidas hasta Avda. Jorge Newbery en una longitud de 1770.77 metros.

El (TRAMO III) se desarrolla desde Avda. Jorge Newbery hasta calle Ricardo Balbín en una longitud de 1125 metros.



El propósito de estos trabajos es llevar el actual ancho de la calzada (de 7 metros promedio) a 12 metros, logrando de esta manera dar continuidad y uniformidad en su geometría con Avda. Blas Parera, además de resolver los inconvenientes ocasionados por los congestionamientos habituales que se producen, por el alto volumen de tránsito, proveniente de las localidades de Oro Verde, San Benito y de la Ruta Nacional Nº 12.