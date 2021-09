Cristina Kirchner: "Gobernar es hacer, está en nuestro ADN de peronistas"

En su reaparición pública después de sus dos presentaciones consecutivas, en Avellaneda y La Matanza, la expresidenta recordó que Tecnópolis "se hizo en ocho meses" y que se llevó a cabo por decisión del expresidente Mauricio Macri, después de rechazar su despliegue en la Ciudad de Buenos Aires.

"Acá presentamos el Qunita, entregué la computadora número 4 o 5 millones de Conectar Igualdad y venía pensando en qué es gobernar. Gobernar es hacer, está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida", remarcó.

Del acto participan los precandidatos de todo el país, los ministros, y los gobernadores e intendentes afines, en un escenario que remonta al formato de la presentación previa a las elecciones presidenciales primarias de 2019, que se realizó en Rosario y los llevó a un triunfo contundente sobre Juntos por el Cambio.

Además, reveló que el proyecto surgió del actual senador Oscar Parrilli y ponderó su cualidad de "terco". "Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento".

"El ADN de hacer viene del peronismo"

En su exposición, Fernández de Kirchner describió la esencia de su fuerza política: "El ADN de hacer viene del peronismo, de lo que pensamos, de lo que hicimos toda la vida".

"El placer de sentir que lo que uno hace trasciende y queda. Y lo van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos. Eso es, en definitiva, la vocación política. Estar construyendo un país diferente para todos", sentenció.

Y agregó: "Gobernamos así para todos, nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho".

Sobre este punto, repasó lo que significó asumir en funciones en 2019 después del gobierno de Mauricio Macri: "Nos pasamos reestructurando deudas contraídas por otros".

"Cuando llegamos ese 10 de diciembre el país no era el mismo. Tuvimos que empezar a hacer la emergencia tarifaria, ya no hubo más tarifazos, que volvían loca a la gente. La gente volvió a prender la calefacción. Hay que comenzar a traducir las políticas", subrayó.

Armamos el país para enfrentar lo que venía

En otra parte de su discurso, la vicepresidenta confesó los temores que sintió con la llegada del coronavirus, y revindicó la gestión de Alberto Fernández para enfrentar la crisis sanitaria: "Armamos el país para enfrentar lo que venía".

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno solo pudo jugar "cinco minutos del primer tiempo" y que se tuvieron que dedicar a "atajar penales de algo que no se sabía qué era en el mundo".

"La verdad que estábamos todos estupefactos frente al televisor. Debo decir que la escena que más me impresionó fue Nueva York. Cuando vi camiones para cargar cadáveres porque no entraban en la morgue sentí mucho miedo", compartió.

Y continuó: "No existían las vacunas, la única manera era el distanciamiento, encerrarse. Sentí miedo porque dije 'si esto pasa en Nueva York, qué nos va a pasar a nosotros en el conurbano'. Yo me imaginaba gente en los pasillos apiladas, y, quiero ser sincera, pensaba que iban a venir con una cámara de televisión a transmitir en vivo y en directo cómo se moría la gente porque no le podíamos dar un respirador".

En alusión al tema, defendió la gestión de Gobierno: "Con miedo, con angustias, sin saber de qué se trataba, salimos a la cancha a hacer lo que sabemos, a cuidar a la gente y a construir. Se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires terminamos 5 hospitales".