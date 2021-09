El Frente de Todos tuvo su cierre de campaña en Paraná

El primero en hacer uso de la palabra fue Adán Bahl, quien resaltó: “Es un gusto estar presente en este momento de cambio en la historia junto a todos los entrerrianos”. “Esto no es el cierre. Es el inicio de una campaña donde debemos convalidar la confianza del pueblo al peronismo entrerriano” , afirmó.



“Nuestros candidatos están comprometidos con los intereses de la provincia”, manifestó. En este marco, apuntó que la oposición “nunca se animó a tanto” ya que “han llevado como candidato a una persona no entrerriana para defender los intereses de los entrerrianos, eso nunca ocurrió”. “Nuestros candidatos sí conocen los intereses de nuestra gente, y el candidato de la oposición es más porteño que el tango”, concluyó.



“Les agradecemos a los jóvenes por ser la fuente que representa la fuerza de todo el pueblo”, indicó. “La tarea de ahora hasta noviembre es llevar a lo más alto la consigna de nuestro partido, de Alberto, de Cristina, de Gustavo y lograr que nuestros candidatos, los verdaderos entrerrianos, puedan representarnos a partir del 10 de diciembre para construir la argentina que queremos”, cerró.



A su turno, la vicegobernadora, Laura Stratta, agradeció a los jóvenes presentes y resaltó: “En el Frente de todas y todos, no solamente escuchamos a las juventudes, sino que son los que encarnan candidaturas y forman parte de la gestión”. “Ellas y ellos están en los consejos deliberantes y en las organizaciones deliberantes”, continuó y agregó: “La agenda de las nuevas generaciones es parte de este proyecto de país y provincia, que amplía derechos y trabaja sobre las conquistas sociales”.



“Hoy podemos estar aquí, al aire libre, porque hubo un gobierno nacional, provincial y también locales, que tomaron la decisión de construir Estado y gestionaron en pandemia, en todos los frentes”.



En este marco, apuntó que "se equiparon hospitales y se llevó adelante la campaña de vacunación más grande de la historia”. Asimismo, remarcó que “tampoco se dejó de lado el frente económico y social”, ya que “estuvimos ahí, con trabajadores y empresas, garantizando políticas alimentarias y el acceso a la educación”.



“Nosotros no militamos la antipolítica ni el sálvese quien pueda. Creemos que el estado está para revertir las injusticias y las desigualdades que el capitalismo tiene como sistema. Por eso, estas elecciones nos permiten mirar para delante y construir la vida que queremos, o volver al pasado para pocos, con amigos del poder”, indicó.



“Con amor, convicción, y un mensaje de esperanza y futuro multipliquemos esto, unidos, organizados, reivindicando nuestro camino. No es por nosotros, es por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra nación”, concluyó.



Las palabras de los precandidatos



Lucas Larrarte



El intendente de San Salvador, quien ocupa el quinto lugar en la lista, apuntó: “Queremos ir al congreso para discutir la argentina que queremos y pensar cómo debe ser el camino de la reconstrucción nacional”. En este sentido, señaló que “ese camino debe ser con más industrialización, trabajo, salud y educación, poniendo como eje al ser humano”.



“Quienes integramos la lista queremos un Estado presente, que proteja, que cuide”, indicó. “Estamos convencidos de que para salir de la pobreza se necesita más trabajo, pero también educación, pública, gratuita e inclusiva, pero también rompiendo la brecha digital sin la cual no tenemos acceso al mundo moderno”, aseguró.



“Queremos discutir cómo hacer para garantizar acceso al agua, al saneamiento, a la vivienda, a internet”, ya que “tenemos la tarea de defender los derechos populares y hacer que los legisladores seamos capaces de realizar eso que ustedes están esperando”. “Argentina se está reactivando. Todo va a estar mejor”, señaló y concluyó: “Por eso, vayamos a convencer a los que aún dudan. Tenemos una gran tarea por delante”.



Brenda Ulman



La subsecretaria de la Juventud y quien ocupa el cuarto lugar de la lista indicó: “Tenemos un gobernador que da la posibilidad a que los jóvenes estemos en la lista, en el congreso, pensando políticas públicas”. “Si se nos abrió esta puerta a nosotros, los candidatos, todos los jóvenes de la provincia entrarán con nosotros”, aseguró.



“Los jóvenes, además, somos a los que más nos cuesta encontrar empleo, por eso acá, en nuestra lista, hay compañeros que van a legislar proyectos para el empleo de cada uno de los jóvenes entrerrianos”, prometió y agregó: “Tenemos que llevar el mensaje de que nuestros gurises van a poder acceder a una beca, entrar en la economía del conocimiento, trabajar en ciencia y tecnología. Eso es el frente de todos, compañeros”.



Tomás Ledesma



El precandidato más joven de la lista, al comienzo de la intervención, recordó que “los medios hegemónicos señalaban que los jóvenes éramos los culpables de la pandemia” y retrucó: “La única juventud que yo vi en la pandemia fue la que salió a inscribir a los vecinos para que se vacunen, puedan tener el progresar, el DNI y acceder a todos los programas de inclusión social”. “La juventud entrerriana está comprometida con el destino de la patria”, señaló.



“La construcción del frente de todos tiene que ver con el presente y futuro, pero también con nuestra historia y legado. con los compañeros que dejaron la vida luchando por un país más justo, por las compañeras que hoy no la pueden contar porque este sistema patriarcal les quitó la vida”, indicó.



Hacia el final de su intervención, aseguró que “siempre nos van a encontrar legislando políticas que tengan que ver con mejorarle la vida a la gente” y que “nos toca enfrentar a un porteño que nos quieren hacer creer que desde una banca van a hacer algo, cuando tuvieron la posición más importante del estado y no le garantizaron un derecho a nadie”



Carolina Gaillard



La segunda precandidata en la lista del Frente de Todos, indicó que este 12 de septiembre “no se juega una elección solamente”, sino que “nos estamos jugando el rumbo y modelo de país, porque no es lo mismo un estado presente que un estado ausente”.



“Vamos a seguir batallando en las bancas, porque la vida que queremos es una vida con más mujeres participando de políticas públicas, con trans en el congreso y con todas las minorías”, aseguró e indicó: “Queremos construir leyes con la comunidad, sino, ¿de qué sirve?”



En relación a la situación económica actual, Gaillard apuntó que: “De a poco todo empieza a tener una mejor perspectiva” y que “estamos saliendo”, por lo que “tenemos que poner el mayor esfuerzo este domingo, porque nos merecemos una victoria, por un gobierno que se preocupó de que a ningún entrerriano le falte un respirador”.



Por último, sobre el acceso al cannabis, la precandidata aseguró: “Les prometo que voy a trabajar por la despenalización del cannabis, porque el estado tiene que estar para acompañar, para castigar”. “Tienen mi compromiso”, concluyó.



Enrique Cresto



Quien encabeza la lista, afirmó: "Tengo un enorme orgullo y satisfacción por encabezar esta lista de hombre y mujeres entrerrianos, que aman esta provincia y que hoy tienen responsabilidades de gobierno". "Se ha logrado posicionar a la provincia de Entre Ríos y hemos comprobado que este modelo de producción y desarrollo, pero también federal, debe ser defendido por ustedes, por los jóvenes". En este marco, aseguró:"Vamos a defender los intereses de la provincia, ese es el mensaje que los jóvenes tienen que transmitir” y que “todo lo que se hace desde el estado provincial y nacional son políticas de inclusión”, explicó.



“Vamos a defender este modelo nacional y popular”, indicó y apuntó que “Los precandidatos somos de acá, tenemos nuestra familia acá, es la tierra que elegimos para formar una familia”.



"Los jóvenes tienen la posibilidad de persuadir de que este es el modelo de inclusión, nacional y popular que le da posibilidades”, apuntó y agregó: “Ellos son los artífices de este triunfo que vamos a construir y que le va a permitir a Gustavo Bordet seguir formando la provincia que queremos”. “Vamos por una patria socialmente justa, políticamente soberana y económicamente libre”, concluyó.



Palabras del gobernador



"No son tiempos fáciles. Nos ha tocado gobernar 16 meses de pandemia y nadie se prepara para eso”, aseguró y explicó: “Nos pusimos a trabajar para afrontar esto y nos encontramos con un sistema de salud devastado por el gobierno anterior”.



Sobre la campaña de vacunación, manifestó que "el 70% de la población está vacunada y más de 450 mil dosis aplicadas” y que “hay un presidente y una vicepresidenta que le pusieron el pecho y el cuerpo”.



“Nadie nos va a dar cátedra de lo que hay que hacer en pandemia, cuando la miraban por TV", afirmó y apuntó: “cuando veo a personas de Buenos Aires, que vienen a dar cátedra de lo que hay que hacer en Entre Ríos, no salgo del estupor. Durante mucho tiempo fueron espectadores”.



Por otra parte, el mandatario destacó que en la provincia se está llevando adelante un “plan transformador de obras públicas”. En este marco, indicó que desde la oposición "tienen la caradurez de decir que hicieron viviendas y rutas, cuando sabemos que paralizaron la ruta 18 y tuvimos que crear un programa provincial de viviendas para los entrerrianos".



"Pongamos nuestra energía en llegar con un triunfo el domingo, para ratificar el rumbo de este gobierno, que es el de la vida que queremos", concluyó. (APFDigital)