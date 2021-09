El Frente de Todos realizó una convocatoria con las mujeres como protagonistas

“Tener un espacio para escucharnos, para generar debates, intercambiar ideas de cara a un nuevo proceso electoral es algo realmente constructivo. Hace mejorar nuestras propuestas, y nos hace mejorar como dirigentes políticos incorporando lo que surgen de los espacios que cada una de ustedes ocupan”, remarcó Bordet durante el encuentro “Mujeres Protagonistas, que se llevó a cabo en el Atlético Neuquen Club.



En ese marco, los candidatos y candidatas a diputados y diputadas nacionales por el Frente de Todos, Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte escucharon y dialogaron a una decena de mujeres empresarias, emprendedoras, profesionales, artistas, comunicadoras y deportistas provenientes de distintas ciudades y pueblos de Entre Ríos.



Bordet llevó a cabo un repaso histórico en el que resaltó la participación de las mujeres en las luchas independentistas del siglo XIX, más tarde durante la gesta de ramirista en Entre Ríos, y recordó la trascendencia de la lucha impulsada por Eva Perón para conquistar el voto femenino: “en la Argentina hace setenta de años que las mujeres votan, antes un derecho tan elemental las mujeres no lo tenían”, puso de relieve.



Sin embargo, “no fue una cosa de hombres el hecho de que las mujeres puedan participar en igualdad, fue exclusivamente por la organización y la vocación de ustedes, de las mujeres, que han conquistado los derechos que llegaron para quedarse”, afirmó el mandatario provincial.



En ese sentido, Bordet puso de relieve el trabajo de la vicegobernadora Laura Stratta y de todas las mujeres que participaron de la Red Para la Igualdad, que permitió sancionar la Ley de Paridad Integral.



“Tener una ley de paridad integral nos asegura que a futuro puedan generarse y asegurarse nuevos espacios de participación”, explicó el mandatario provincial y manifestó el compromiso del Frente de Todos para “seguir avanzando”, porque “esto no termina con una Ley”. “Ese compromiso lo tiene mi gestión, mis funcionarios y funcionarias, y los candidatos y candidatas que están hoy aquí en la lista Nº 2 del Frente de Todos”, expresó por último Bordet.



• Saber escuchar



A su turno, la vicegobernadora Laura Stratta hizo alusión al trabajo multipartidario y multisectorial que en el marco de la Red para la Igualdad, hizo posible la Ley de Paridad Integral. “Primero empezamos a debatir las desigualdades en el ámbito de la política y ahí nos dimos cuenta que era necesario avanzar más y poder trabajar las desigualdades en el ámbito de la sociedad civil. Hicimos un ejercicio que para la política es muy sano y necesario: escuchar, y lo hicimos en un contexto de pandemia y tragedia, debatimos muchísimo”.



En ese sentido, agregó: “Soy una convencida que desde la política tomamos mejores decisiones cuando sabemos escuchar, cuando recorremos nuestro territorio y cuando tenemos el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Es un pedido que nos hace siempre el gobernador de la provincia, escuchar para transformar esas demandas en políticas públicas en acciones, en leyes que nos permitan construir una mejor sociedad”.



Sobre la convocatoria, Stratta explicó: “Quisimos generar un ámbito de escucha, para que ustedes puedan escuchar a nuestras y nuestros precandidatos a diputados nacionales, pero lo que nos parece más importante es que pudieran escucharlas a ustedes, lo que representan, sus sentires, sus caminos, inquietudes, demandas, desafíos y sueños. Por eso estamos aquí ratificando este modo de construir que es horizontal, donde circula la palabra, donde hay muchísimo respeto, empatía y responsabilidad a la hora de cuidar estas redes que nos permiten construir de otra manera y construir mejor”, afirmó.



Se refirió a las presentes como “mujeres protagonistas de distintos ámbitos y lugares, que hacen, transforman, se hacen un lugar y marcan caminos”, expresó sin dejar de señalar que “para muchas no es fácil pero sabemos que cuando se abre una puerta, entran todas”.



Además, dijo sentirse “orgullosa de tener estos precandidatos y precandidatas en la provincia”, y concluyó: “hoy estamos pudiendo transitar hacia esa vida que queremos porque hubo decisiones que se tomaron antes, que tomó Alberto y Cristina y Gustavo en la provincia, que construyeron Estado, que nos permitieron estar cerca y tender una mano en un contexto de tragedia”.



• Consolidar con más fuerza



Por su parte, Enrique Cresto destacó que “Entre Ríos es una provincia que está a la vanguardia en materia de ampliación y reconocimiento de los derechos de la mujer, así como también en políticas públicas de género e igualdad. Pero aún es mucho lo que queda por hacer”.



“Por eso es fundamental que podamos sostener y alentar estos espacios de reflexión y debate. Es muy importante fortalecer las redes, trabajar en equipo, avanzar juntos; porque lo que logramos entre todos se consolida con más fuerza”, remarcó Cresto, y agregó: “Celebro entonces, y agradezco, a la vicegobernadora Laura Stratta y su equipo por la posibilidad de participar de este encuentro de mujeres junto a nuestras compañeras y compañeros candidatos del Frente de Todos”.



“Nosotros, como peronistas y militantes del campo nacional y popular, tenemos que sentirnos orgullosos. Porque es nuestra fuerza política la que más logros gestó en beneficio de las mujeres. Nuestro gobierno del Frente de Todos es heredero de esa historia y defiende este legado, con medidas y políticas públicas que consolidan este camino de igualdad y justicia. Pero por la misma razón, es mucho más lo que se espera de nosotros, es mucho más lo que la realidad y la sociedad nos demandan, es mucho mayor nuestro compromiso”, continuó el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.



En ese sentido, explicó que “por eso estamos militando este mensaje de unidad y esperanza en toda la provincia y diciéndole a los entrerrianos y entrerrianas que es importante votar con responsabilidad, haciendo memoria y con la mirada puesta en el futuro. Para que podamos transformar en políticas de Estado las buenas políticas públicas, para ir al Congreso a luchar por las leyes que Entre Ríos y el país necesitan para crecer, para defender los logros de esta agenda del desarrollo que el gobernador Gustavo Bordet impulsa junto a nuestro presidente Alberto Fernández, para profundizar este modelo de producción, trabajo y justicia social donde las mujeres son protagonistas”.



• Una mirada diferente



“Los candidatos y las candidatas del Frente de Todos escuchamos a mujeres que enseñan, que venden, que producen, que exportan, que actúan, que entrenan, que comunican. Esa es la impronta de esta campaña en este tiempo tan difícil: escuchar a nuestra gente para enriquecer nuestra representación en el Congreso Nacional. Gracias a todas por compartir con nosotros su visión y su experiencia”, expresó la diputada nacional Carolina Gaillard.



La legisladora y candidata, que se destaca en el parlamento por su impulso a leyes y políticas de género, resaltó la decisión del gobernador Gustavo Bordet y el trabajo realizado por la vicegobernadora Laura Stratta para alcanzar la ley de paridad en Entre Ríos y mencionó como parte de su agenda legislativa la ley de cuidados integrales y la revisión de los regímenes de licencia por maternidad y paternidad, entre otros temas.



“Las mujeres y las diversidades le aportamos a la política una mirada diferente y por eso es imprescindible nuestra presencia activa en el diseño de normas y de políticas públicas. Nos unen años de lucha y de trabajo en red para defender cada conquista y seguir ampliando derechos”, concluyó.



• Mujeres protagonistas



Entre las mujeres de los distintos sectores que participaron de la actividad estuvieron la primera presidenta Mujer de la Cámara Argentina de la Construcción, Laura Hereñú; Katia Rodríguez, emprendedora de San Salvador; la integrante de la Asociación Civil Teatro del Bardo, Gabriela Trevisani; la comunicadora y directora de LT14, Silvina Ríos; la productora de nuez pecán, Julieta Forrisi; la docente y deportista, Constanza Landra; la representante de Mujeres Unidas en prevención del Embarazo Adolescente (Mupea), Silvia Cersofios; la concejala de Paraná, Susana Farías; la integrante de la Asociación de Abogadas Feministas, Fabiola Hartmann; la emprendedora de la economía social, Elida Genre Bert.



También estuvieron presentes las candidatas a diputadas nacionales suplentes, Tatiana Richardet y Melisa Albornoz, las ministras de Salud, Sonia Velázquez, de gobierno, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Marisa Paira, la secretaria de Energía, Silvina Guerra; las diputadas nacionales, Mayda Cresto y Blanca Osuna; las senadoras provinciales, Nancy Miranda y Claudia Gieco; y las diputadas Silvia Moreno, Estefania Cora y Mariana Farfán. (APFDigital)