- REPUDIO El Gobierno repudió los dichos de Macri y reclamó a la oposición "defender la democracia"

El expresidente Mauricio Macri deslizó que si el Frente de Todos (FdT) pierde en las próximas elecciones legislativas "se va a tener que ir" del Poder Ejecutivo, una declaración que despertó el repudio de la Casa Rosada, que juzgó "grave" que el exmandatario hable de "interrumpir un mandato constitucional" y reclamó a la oposición que se exprese con "firmeza" porque "defender la democracia es tarea de todos".



"Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes (posterior a los comicios) diciendo bueno, cambien o se van a ir, ¿no?", afirmó el exmandatario y fundador del PRO en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Al ser consultado sobre el posible escenario tras las generales legislativas del próximo 14 de noviembre, Macri -imputado en la Justicia por el presunto desvío de armas a Bolivia, mientras se consumaba el golpe de Estado contra el expresidente, Evo Morales- arriesgó que "en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado en la Argentina, se ha perdido la confianza".



No es la primera vez que, en el actual escenario electoral, Macri queda en el centro de la polémica: sus recientes declaraciones en las que afirmó que en la Argentina "para ganar plata hay que evadir impuestos" o en las que definió al coronavirus como una "gripe, un poco más grave", suscitaron el rechazo del oficialismo, pero también de parte del arco opositor.



El expresidente, quien tras pasar una larga temporada en Europa se metió de lleno en la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) rumbo a las PASO del 12 de septiembre y a las generales de noviembre, se colocó aún más al límite, al sugerir una interrupción del mandato constitucional del presidente Alberto Fernández.



El repudio



La Casa Rosada reaccionó de inmediato, desde donde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, juzgó "alarmantes" las declaraciones de Macri, y reclamó a todas las fuerzas políticas que competirán "en libertad" en los próximos comicios que repudien los dichos del expresidente porque "atacan a la democracia".

"Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a la radio FM La Patriada.



El jefe de Gabinete analizó que "es muy grave" que un exmandatario "hable de interrumpir un mandato constitucional" y agregó: "Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos", publicó luego el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

Cafiero expresó además que le "llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales", y advirtió que en las próximas elecciones "lo que se elige son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo".



En ese sentido, consideró "repudiable lo que ha dicho Macri sobre cómo el interpreta los procesos electorales" y afirmó que "hay un mandato constitucional que finaliza en 2023 según el mandato popular".



Más tarde, en una entrevista a Radio con Vos, el ministro coordinador añadió que el exjefe de Estado "debería estar pidiendo disculpas inmediatamente por lo que ha dicho" ya que "sobre todo siendo expresidente es muy grave".



Por otra parte, destacó que el Gobierno "no lo sube (a Macri) a lo electoral" sino que es la oposición la que "ahora decidió salir a mostrarlo" y afirmó que "al inicio de la campaña lo mandaron a Suiza y ahora lo traen nuevamente y lo hacen ir a hacer actos de campaña".



Para Cafiero, al inicio de la campaña electoral, la coalición opositora buscó "invisibilizar" a Macri" y remarcó que el expresidente "no es una excusa electoral sino un paradigma de lo que fue un Gobierno que fracasó".



Las declaraciones de Macri, también cosecharon el repudio de otros referentes del Frente de Todos.



Desde el Congreso Nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, calificó como "muy graves" las palabras del exjefe del Estado "llamando a la destitución" de este Gobierno y le respondió que el FdT ratifica que el camino es "la democracia y los votos" y los convoca a actuar como "una oposición seria y responsable".



"Lo que sucedió fue muy grave y no puede pasar desapercibido", dijo Massa al participar junto al presidente Alberto Fernández de un acto en Berazategui, en referencia a las declaraciones del exmandatario y uno de los principales referentes de JXC.



Para contrastar entre las actitudes políticas del expresidente y la del actual mandatario Alberto Fernández, Massa recordó cuando después de las PASO del 2019, Macri llamó al entonces presidente electo para pedirle ayuda, en medio de la agudización de la crisis económica generada por el Gobierno de Cambiemos.



"Después de las PASO de 2019, el expresidente se levantó a la mañana y reaccionó como un chico al que le robaron un juguete y nos costó 14.000 millones de dólares de la reserva, en una semana trágica para la Argentina", citó.



"Lo recuerdo llamándote a vos (Alberto Fernández), a mí, a través de Emilio Monzó, por whatsapp, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno, recuerdo tu generosidad poniéndole un techo al dólar y lo veo ahora llamando a decir que, según el resultado electoral, tal o cual cosa tiene que pasar casi sin respetar el orden institucional", completó.



Massa dijo además que como en el FdT "creemos en la democracia y estamos a acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros decimos que "creemos en la democracia cuando ganamos y cuando perdemos".



"Como creemos en la democracia y estamos a acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este Gobierno, nosotros llamamos a que luego de la elección, se sienten a la mesa como oposición seria y responsable para darle a los argentinos políticas de mediano y largo plazo", enfatizó.



Y agregó: "Como no nos van a sacar de ningún lado, el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición en la mesa para que nos ayuden a sacar a la Argentina adelante, porque creemos en la democracia y en el voto de la gente", acotó.



En este marco, les pidió a los argentinos y argentinas "que todavía hoy están dudando sobre qué camino tomar" en los próximos comicios que recuerden "la esperanza" que llenó las calles cuando en 2019 se dio fin "al fracaso de un gobierno de especulación financiera y concentración económica".

Recordó que el actual Gobierno recibió un país "sin crédito" al que marcó "la pandemia" y, tras destacar lo mucho que se hizo para mejorar la situación y lo mucho que también queda por hacer, les dijo: "No les pedimos que nos den un cheque en blanco, sino que sigan confiando en que el camino de Argentina es el del trabajo, la producción y la educación" que propone "el conjunto de hombres y mujeres que gobierna la Argentina".



En tanto, durante un acto de campaña en Vicente López, el jefe del bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner, expresó: "Yo le pido al expresidente que recupere el centro, que se tranquilice, que tenga un poco de humildad porque gobernó muy mal" a la Argentina.



Por su parte, el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, calificó de "muy poco felices" las declaraciones de Macri, y juzgó que esos dichos "atacan a la democracia".



"Macri tiene en la cabeza que, si la gente no vota lo que él quiere, el Gobierno se tiene que ir. Es una maniobra desesperada", expresó el funcionario bonaerense en declaraciones a El Destape Radio.



A su vez, el exministro de Defensa y precandidato a senador nacional, Agustín Rossi, repudió los dichos del referente del PRO en su cuenta de Twitter: "Macri es golpista. No cree en la democracia. Lo que no le dio el pueblo en las urnas, lo quiere conseguir por otros medios. Siempre la derecha hace lo mismo".