"La República sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar"

El presidente Alberto Fernández consideró que "sin ninguna duda, la República está en juego" si la oposición "vuelve a ganar" las elecciones, dado que -dijo- con la gestión de Mauricio Macri "es cuando el sistema institucional más padeció".



"La Republica sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar, vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.



Durante la entrevista realizada este viernes en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de la celebración de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina, el Presidente afirmó que “la República un poco se pone en juego en estas elecciones”, de cara a las PASO del 12 de septiembre y los comicios legislativos del 14 de noviembre.



“En cierta medida, es cierto que la República está en juego porque lo que ellos han hecho es uno de los tiempos en el que la República, el sistema institucional, más padeció”, agregó.



"No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico", afirmó el mandatario, quien consideró que Vidal fue "cómplice y tampoco puede explicar lo que se hizo" durante el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.



Con respecto a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que le “duelen” los cuestionamientos a su gestión, ya que, "a diferencia de Mauricio Macri, es un hombre que trabaja" y le pidió "dar un debate en serio, y no a partir de mentiras y slogans".



"Vale la pena por él, que tiene aspiraciones y no está bueno discutir sobre la base de mentiras", agregó Fernández.



En tanto, se preguntó porqué “si María Eugenia Vidal quería ser diputada nacional, no lo fue por la provincia de gobernó” sino que se trasladó al distrito porteño.



"Vidal no puede explicar lo que hizo porque ella también fue cómplice de Macri y la provincia también se endeudó en dólares con uno de los mayores endeudamientos que ahora está tratando de resolver Axel (Kicillof)”, recordó el Presidente.