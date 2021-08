Cristina: "La pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, subrayó que la pandemia de coronavirus "va a terminar", pero advirtió que luego "vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron", en referencia a la herencia y a la deuda recibida después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.



En un acto celebrado en Lomas de Zamora para el lanzamiento del plan Qunita en la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta pidió a la oposición "un poco más de humildad, responsabilidad y patriotismo", debido a que fue la "responsable" del "endeudamiento" en el que cayó la Argentina.



"¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad?. La pandemia va a terminar, se va a acabar, vamos a estar todos vacunados, pero después vamos tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron", advirtió la Vicepresidenta, quien acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de relanzamiento del Plan que había sido puesto en marcha durante su gestión y luego frenado por orden judicial durante la administración de Mauricio Macri.



"Entonces, a los los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, responsabilidad y patriotismo", dijo la vicepresidenta, quien resaltó que Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, llevó el endeudamiento del país a su pico más alto.



En ese marco, dejó bien en claro que ese pico de deuda se registró en 2018, afirmación que certificó con la exhibición de varios gráficos, y destacó que el Frente de Todos "no tuvo nada que ver" con ese mecanismo ni con la crisis que sobrevino después.



"No se cuidaron las reservas del Banco Central", lamentó y enseguida recordó que, sin embargo, "la oposición se dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática".

"Parte de ese relato fue también el atribuir la crisis a la cuarentena y no a la pandemia que afectaba al mundo", dijo.



Del acto también participaron el diputado nacional Máximo Kirchner; los precandidatos bonaerenses a legisladores nacionales por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y Daniel Gollan; y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.



Dijo también que el presidente Alberto Fernández cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, "hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar" de la administración que aún gobernaba "estaba bien".



"Mientras tanto, el que seguía siendo presidente se comenzó a comportar como un político de la oposición", destacó en el acto, en el que también estuvieron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.



En el inicio de su exposición, la vicepresidenta aseguró que el Plan Qunita fue para ella "uno de los programas más caros" a su "corazón" cuando lo lanzó durante su presidencia pero afirmó que "esta reedición" le gusta "más" que el anterior, de 2015, porque "va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre", para poder acceder a él.



"Siempre se puede mejorar", dijo la vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al Plan.

Plan Qunita



Fernández de Kirchner aseguró que el plan Qunita fue para ella "uno de los programas más caros" a su "corazón" cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que "esta reedición" le gusta "más" que el anterior, de 2015, porque "va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre", para poder acceder a él.



"Siempre se puede mejorar", dijo la vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al sistema.



Durante el acto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que este jueves se abre la inscripción para que las personas que estén cursando el primer trimestre de embarazo reciban las qunitas del plan oficial, en un acto en el municipio de Lomas de Zamora en el que se lanzó el plan.