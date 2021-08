El Presidente, Alberto Fernández, anunció un plan para la flexibilización de las restricciones en todo el país

Se trata de “un plan para recuperar actividades de manera responsable y cuidadosa”, expresó Fernández. “A partir de mañana ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que pueden reunirse”, detalló y aseguró que “esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar, otro logro colectivo, algo que a todos nos preocupó”.



“Este es un punto de inflexión”, remarcó y apuntó que “con el avance de la vacuna lograremos que, si aumentan los casos, no aumente el número de internaciones y la cantidad de fallecimientos”.



Además adelantó: “El siguiente paso que tenemos planeado cuando la situación lo permita será regresar el público con aforos progresivo, eventos masivos al aire libre, deportivos, recitales”. Aseguró que “también en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación, y estará habilitado el turismo, siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica”.



El mandatario hizo el anuncio este viernes, cuando vence el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente, que establece restricciones para mitigar el avance del coronoavirus.



“Hoy vemos un nuevo horizonte”, aseguró Fernández y remarcó que “hace diez semanas consecutivas que baja la cantidad de casos y hace tres semanas que ningún distrito se encuentra en alarma epidemiológica y sanitaria”. También resaltó que “se ha logrado retrasar el ingreso de la variante delta al país, una variante que ya está en 135 países”.



Luego destacó el avance en el plan de vacunación. “Hemos aplicado más 33 millones de dosis, hemos distribuido casi 39 millones de dosis. Todos estos son logros colectivos y los hemos conseguido con responsabilidad y solidaridad”, resaltó.



En ese sentido destacó: “Tenemos el 80% de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna. Y tenemos el 50% de personas mayores de 60 años con el esquema completo de vacunación”.



Señaló que para agosto la prioridad es “aumentar el porcentaje de segundas dosis, priorizando a personas mayores de 50 años”. Y afirmó: “En agosto vamos a aplicar más de 7 millones de segundas dosis. Además seguiremos aplicando las primeras dosis a adolescentes priorizados”. Sostuvo que el objetivo es “que no se sature el sistema de salud”.



“Cuanto más vacunemos y nos cuidemos, más podremos sostener estos logros y más podremos avanzar en aperturas sostenidas y progresivas”, expresó más adelante.



Fernández aseguró luego que “estamos en pleno camino de recuperación económica. La Argentina crece, recupera empleo y va a recuperar ingresos”. En ese orden afirmó que el 2022 “será un año mucho más optimista, será un mejor año gracias a todas las medidas que tomó el Gobierno para proteger la salud y la producción. Seguiremos creciendo para mejorar el bolsillo de la gente”, remarcó. (APFDigital)