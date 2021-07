Se prepara el lanzamiento de Unión Popular en Federal

En su primer paso avanzan en la conformación de esta nueva herramienta política en todo el ámbito del Departamento Federal y en el que esta recibiendo un importante apoyo popular y que se maniefiesta en el creciente y numeroso interes de afiliacion y rubrica de avales Cabe recordar que hace muy pocos días atrás tuvo su lanzamiento y presentación provincial cuyo acto se desarrolló en la Ciudad de Paraná Unidad Popular es el partido en el que confluyen el gremialista Víctor De Genaro y el economista Claudio Lozano El lanzamiento se realizó Paraná. Representantes de 16 de los 17 departamentos estuvieron presentes, aunque el espacio tendrá personas en todo el territorio, según indicaron desde UP.



UP en Entre Ríos, no obstante, se constituirá como un actor de discusión política en “cada localidad y en la provincia”, señaló Oscar Muntes, secretario general de ATE en la provincia, quien participó del lanzamiento.



“Fallan los políticos, no la política”, destacó Muntes. “Necesitamos la política como herramienta para transformar la realidad. Los que tienen el poder económicos todos los días hacen sus actividades todos los días deciden y nosotros, a través de la política, votamos cada dos años, remató. “Estamos muy contentos, porque venimos trabajando en silencio hace mucho tiempo, reafirmando la tarea en los diferentes departamentos”, contó el secretario general de ATE Entre Ríos.



Al respecto, aclaró que la UP “tiene una mitrada muy clara del país que queremos y las definiciones políticas que se deben tomar, ya que muchas medidas de gobierno acompañamos y sabemos que muchas otras hay que corregir”.



“El Frente de Todos es esto: buscar caminos comunes con la mirada al frente, creciendo, para poder lograr un país más justo y equitativo y, fundamentalmente, para que el neoliberalismo no gobierne más en Argentina”, aseveró el gremialista