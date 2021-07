“La salud es una sola, y como Estado tenemos que ser garantes de ese servicio”, remarcó Bordet

“La salud es una sola. No es pública ni privada. Ni municipal, ni provincial, ni nacional. Y como Estado tenemos que ser garantes de brindar ese servicio, independientemente de a quién le corresponda. Entonces, es muy importante poder trabajar, como lo hacemos aquí en Nogoyá, en forma coordinada entre municipio y la provincia para poder resolver problemas que son urgentes como los de salud", dijo el gobernador durante la visita que realizó este viernes a la ciudad de Nogoyá donde rubricó el convenio con el Enohsa para la obra de readecuación de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales de esa localidad. También entregó aportes y una nueva ambulancia para el servicio del Centro de Emergencia Municipal.



"Estamos cumpliendo un compromiso que asumimos la última vez que estuve aquí, de entregar una ambulancia", expresó el gobernador, al tiempo que indicó que esa es una de las pocas ciudades de la provincia que tiene a su cargo el servicio de emergencia, que se brinda a través del 103, y que también lo extiende a las zonas rurales. “A eso lo valoramos muchísimo porque la salud es una sola”, remarcó Bordet.



Luego sostuvo: "Hoy estamos cumpliendo con la entrega de la ambulancia parar reforzar el servicio del 103 y también toda el sistema sanitario de emergencia que tiene la ciudad y parte del departamento".



INVERSIÓN EN LA PANDEMIA



Comentó que a principio de año se concretó una compra de seis ambulancias y que los 500 millones de pesos ahorrados por la reestructuración de la deuda fueron destinados íntegramente a atender los problemas de la pandemia y temas de salud urgentes. Mencionó que con parte de ese dinero se está tramitando la compra de 40 nuevas ambulancias que en aproximadamente un mes y medio estarán en la provincia para ser distribuidas en ciudades y comunas que también las están necesitando.



En ese marco, indicó que en pocos días se otorgará un aporte de 16 millones de pesos al hospital de Nogoyá para la compra de equipamiento que incluirá la mesa de anestesias, un mamógrafo, un electrocardiógrafo, entre otros, que gestionados por la Dirección de la institución.



"En el marco de la pandemia, estamos avanzando en la campaña de vacunación. Venimos a muy buen ritmo", sentenció, al tiempo que indicó que "entre ciudad y departamento hay casi 20.000 personas vacunadas, lo cual representa un poco más del 50 por ciento del total de habitantes que tiene el departamento". Y agregó: "Vamos a intensificar en las próximas semanas el ritmo de vacunación para poder tener inmunizada la mayor parte de la población que se requiera".



Más adelante, el gobernador señaló que "como fruto del trabajo que venimos generando con el intendente, con la senadora, que nos han planteado una obra muy necesaria para Nogoyá como son los desagües pluviales en el barrio 3 de Febrero, y asumimos el compromiso de poder licitarla en los próximos meses. Vamos dando respuestas a medida que se van generando las oportunidades y lo hacemos con todos los intendentes, no miramos el color político, porque tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo más importante que es atender los problemas de la gente", remarcó Bordet.



Finalmente mencionó que está previsto mejorar el acceso a XX de Septiembre y que se licitará la repavimentación de la ruta 12 desde Galarza hasta Crespo, y destacó la importante cantidad de obras que están en marcha.



CONCEPTOS DE INTENDENTE



Por su parte, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, hizo referencia a las acciones y actividades realizadas en su ciudad y agradeció por las obras, los aportes y la ambulancia entregada por la provincia.



"Son tiempos de pandemia e históricos para todos, y poder estar haciendo políticas públicas concretas, tratando de llegar a todos, es fundamental. Por eso quiero agradecer en nombre de la comunidad de Nogoyá porque se ha hecho realidad una nueva ambulancia para nuestro Centro de Emergencias Municipal. Sabido es que la pandemia nos ha repensando en un montón de cosas, pero lo primero que pensamos cuando asumimos en Nogoyá es que la salud es un sola. Y ahí estamos trabajando codo a codo", sostuvo el intendente.



Mencionó que, a través del Ministerio de Salud, se obtuvo la resolución para convertir el Centro de Salud Dr. Mello del Barrio Chañar en un nuevo centro vacunatorio para que la población pueda aplicarse las dosis como corresponde. "Son tiempos difíciles de pandemia, pero los resultados van marchando de la mano junto con el gobierno nacional, provincial y municipal. Sin miramientos de nada. La salud es una sola y sabemos los nogoyaenses que tenemos que mejorar en salud, pero tenemos que dar estos saltitos de calidad", insistió y destacó la labor del personal del Centro de Emergencias.



Luego se refirió a la firma del convenio para la obra de las lagunas de tratamiento y dijo que están relacionadas "con una vieja problemática de Nogoyá". Mencionó que a dos meses de iniciar la gestión se creó la Dirección de Ambiente y se tomó la decisión municipal de sanear las lagunas de tratamiento cloacales y que a partir de allí se empezó a trabajar con el Ministerio de Planeamiento de la provincia. "Hoy gracias a Enohsa y al gobierno provincial es una realidad la obra de readecuación de la laguna de tratamiento de efluentes cloacales", remarcó.



Agradeció también el trabajo en conjunto en políticas para toda la comunidad que se lleva adelante con el Ministerio de Desarrollo Social. "En medio de la pandemia el gobierno nacional decidió trabajar con un programa Argentina contra el hambre, donde ahí estuvimos los nogoyaenses gestionando, concretando y yendo de la mano para que muchos vecinos puedan tener elementos de necesidades básicas", remarcó. Habló sobre el avance que se tiene con el Programa Primera Infancia y de la importancia del centro integral infantil para Villa Ghiano.



Asimismo, mencionó el trabajo "codo a codo" que también se viene llevando adelante con el Ministerio de Salud y agradeció a la ministra Sonia Velázquez "porque entendió rápidamente lo que es nuestro Centro de Emergencia Municipal y como trabajan".





DETALLE DE LAS ACTIVIDADES



Durante el acto, que tuvo lugar en la sede el Centro de Emergencia Municipal, se firmó el convenio de la obra de Readecuación de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Nogoyá, que se llevará a cabo en el marco del programa Federal de Saneamiento (Profesa), con un presupuesto de 22.218. 828 pesos. La firma estuvo a cargo del gerente de la región Mesopotamia del Enohsa, Mauro Díaz Chávez; el intendente Rafael Cavagna; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y el gobernador Bordet.



En el acto también se plasmó la donación de un terreno por parte de la provincia a la municipalidad de Nogoyá para la construcción de 10 viviendas y se entregaron aportes.



Uno de los beneficios fue para la municipalidad de Nogoyá para la adquisición de equipamiento en el marco del proyecto Feria Municipal y otro para el club Deportivo Libertad para obras en la entidad. También se entregaron fondos del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de proyectos en el marco del Programa Iniciativas Populares para Mi Barrio. Además se entregaron créditos del Programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción que brinda asistencia, capacitación y financiamiento a personas de entre 18 y 40 años para llevar adelante sus proyectos productivos. Además, se anunció la transferencia en el día de la fecha de los fondos para beneficiarios de todo el departamento Nogoyá en el marco del Programa Mejora es Hacer. Tras el acto el mandatario y las demás autoridades recorrieron el Centro de Operaciones y Monitoreo.





AUTORIDADES



El gobernador, junto al intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila; los ministros Producción Juan José Bahillo; de Planeamiento Marcelo Richard; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la senadora provincial Flavia Maidana; el diputado provincial, Gustavo Cusinato; el delegado Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; y Mauro Díaz Chávez, gerente del Enohsa para la Región Mesopotámica, organismo nacional a cargo de Enrique Cresto.



EL CONVENIO CON ENOHSA



El convenio tiene por objeto brindar la asistencia financiera para la ejecución de la obra de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales, donde la provincia se compromete a llevar adelante el procedimiento de contratación para la ejecución de la misma. El presupuesto total para su ejecución es de 22.218.828,08 pesos y serán financiados por el Enohsa.



La provincia, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, se compromete a iniciar la obra en un plazo no mayor a cuatro meses contados a partir de la suscripción del presente acuerdo, y el plazo de ejecución será 5 meses, contados desde la suscripción del Acta de Inicio



Esta obra se enmarca en el Convenio Marco suscripto oportunamente entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la provincia de Entre Ríos, con fecha 28 de mayo de 2020, y que contempla un convenio de Asistencia Financiera entre el Enohsa y la provincia para la ejecución de varios proyectos en distintas localidades por 1.230.089.511,74 pesos, entre los cuales se encuentra la ejecución de la mencionada obra.



El convenio incluye cláusulas para garantizar la transparencia gubernamental y un reglamento para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos.