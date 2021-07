Durísima acusación de Jorge Lacoste en el Congreso en homenaje a Varisco - Nunca había ocurrido

Este jueves se desarrolló una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación destinada a Homenajes. En este marco, el diputado radical Jorge Lacoste recordó al fallecido Sergio Fausto Varisco y profirió acusaciones a sus socios en Cambiemos por "un entramado político, judicial y mediático del que, además, habrían participado servicios de inteligencia" y por el cual terminó condenado por narcotráfico.

"A Sergio Varisco no lo hizo un buen tipo la muerte, lo hizo un buen tipo su vida política, con errores y con aciertos como cualquier dirigente, con una marca indeleble en el manejo de los recursos públicos", resaltó el radical, y destacó que "no se enriqueció en la política y no se permitió jamás el más mínimo privilegio personal cuando cumplió funciones públicas

Sin embargo, al promediar su discurso comenzó a señalar algo que hasta el momento se hablaba en diferentes ámbitos pero que no había llegado al Congreso de la Nación: la presunta persecución que sufrió y que finalmente lo llevó a ser condenado por narcotráfico.

"Varisco se murió denunciando el delito de congruencia, porque se lo acusó de un delito del que se defendió y fue declarado absuelto, y fue condenado por otro, sin sentencia firme, porque tal vez había que correrlo de la cancha", señaló el diputado Lacoste.

"Varisco se murió víctima de un entramado político, judicial y mediático, del que habrían participado además servicios de inteligencia de los que aportó nombres, datos y circunstancias", detalló el legislador de la UCR, que acusó a sus socios en Cambiemos y consideró que "sería bueno que la Bicameral se ocupara de este tema"

"El suspendido fiscal de Mercedes (Juan Ignacio) Bidone en su ampliación de indagatoria ante el Tribunal Oral Federal sobre la causa que se le sigue al falso abogado, falso agente de inteligencia y agente de la DEA, Marcelo D'Alessio, describió allí los vínculos que siempre denunciaste entre la política y los servicios paralelos", indicó el legislador entrerriano, que como corolario le dejó un mensaje a Varisco: "Se te fue la vida, pero la verdad se acerca".

El homenaje y el pedido de Mayda Cresto

La legisladora peronista apoyó los dichos de Lacoste, también resaltó la figura del dos veces intendente de Paraná y pidió que se aclare la situación denunciada por su antecesor en la palabra

"Es fundamental que se distinga la verdad y que se termine con estas prácticas de falsear la realidad", expresó Cresto respecto de la condena por narcotráfico, sin sentencia firme, que recibió Sergio Varisco

La diputada nacional por el Frente de Todos finalizó con palabras destinadas a Lucía, la hija de Sergio, "quien defenderá y preservará el legado de su padre", concluyó