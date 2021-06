Alberto Fernández: "El 70% de las obras públicas estaban paralizadas en el país cuando asumimos"

El presidente Alberto Fernández subrayó que "el 70 por ciento de las obras públicas del país estaban paralizadas" cuando llegó al Gobierno, a la vez que alertó sobre "negocios" privados que rodeaban a esos proyectos y que su gestión debió "desmontar" luego de discutir contratos por unos "35.000 millones de pesos”.



El jefe del estado habló durante un acto para la inauguración de un tramo de la Autopista 19 (ruta nacional 19), que une a la capital de Córdoba con la ciudad de San Francisco.



"El precio de las obras es del 30 por ciento de lo que se había pactado en su momento", denunció Fernández en alusión a los trabajos que fueron reanudados por la Nación y que habían quedado inconclusos durante la anterior gestión de Cambiemos.



"Vivimos el problema de los proyectos con la participación público-privada y tuvimos que desmontar todo eso porque fue un enorme negocio para otros, no para el Estado argentino", aseguró el Presidente.

Argumentó que "hoy, esas mismas obras que antes estaban bajo aquel esquema público-privado, las estamos licitando y el precio es el 30 por ciento menor de lo que se había pactado".



El mandatario formuló estas declaraciones durante la apertura de las obras que se realizarán en la nueva Autovía 19 San Francisco–Córdoba, y en los tramos Cañada Jeanmaire–Arroyito, de 57,8 kilómetros, y entre Arroyito-Río Primero, de 34,3 kilómetros de la Ruta Nacional 19.

Asimismo, el jefe de Estado se comprometió a hacer todo lo posible para que, antes del 2023, se puedan completar estos dos tramos que faltan, y reseñó que era una de las obras paralizadas por la gestión de Mauricio Macri.



“Para nosotros, la obra pública era muy importante para motorizar la actividad económica y generar empleo”, resaltó Fernández en el acto, y mencionó puntualmente la importancia de la Autovía 19.



"No solo porque vincula a dos provincias (Córdoba y Santa Fe) que son centrales para el desarrollo industrial, turístico, agropecuario y agroalimentario de Argentina, sino porque también es una ruta de acceso a países del Mercosur", señaló Fernández sobre esta arteria.



El total de los cuatro tramos que se proyectan en esta autopista implican una inversión de casi $17.000 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



La obra genera 470 empleos en los tramos de de banquina, distribuidores, accesos, retornos, iluminación, señalización vertical y horizontal, y obras hidráulicas



En otro párrafo de su discurso, el Presidente se dirigió a los intendentes y jefe comunales para transmitirle que tienen el “compromiso para que los recursos del Estado Nacional lleguen al último rincón de Argentina y a todos los lugares de Córdoba”.

“Estamos viviendo un tiempo tan lleno de dolor y de tristeza por la tragedia de ver enfermar y morir a los nuestros”, dijo, y agregó que la situación de la pandemia del coronavirus no estaba en los planes de los gobiernos.



No obstante, remarcó que “estamos muy cerca de encontrar la salida” con la llegada de nuevas vacunas en gran cantidad.



“Lo que más me importa es vacunar cuanto antes a todos los argentinos. Aunque muchos quieren hacernos caer los brazos, vamos a ganarle la pandemia y vamos a construir de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos”, subrayó.



En tanto, el ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, participó de la actividad oficial y reseñó las grandes obras que se completaron, las que están en ejecución y se proyectan para Córdoba, entre ellas los trabajos sobre las rutas nacionales 9 norte y sur, la 60 y 158, además de los cuatro Modulares Hospitalarios para Covid-19 y tres plantas de tratamiento de líquidos cloacales y la puesta en valor del Complejo Turístico y Recreativo de Embalse.



“Vamos a cumplir con todas las deudas que dejó el Gobierno anterior. Porque si trabajamos hombro con hombro con cada gobernador las provincias se desarrollan y la Argentina tiene futuro”, destacó Katopodis.



El gobernador Juan Schiaretti acompañó al Presidente en el acto y agradeció al mandatario por haberle dado un “impulso increíble” a la Autopista 19.



Es un “día especial porque es un sueño largamente acariciado”, sostuvo.

Previamente, Fernández había encabezado un acto en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA (FAdeA), en la capital de Córdoba, donde entregó a la Fuerza Aérea el avión IA-63 Pampa III Bloque II equipado con moderno sistema de entrenamiento y de comunicación entre aeronaves en vuelo que permitirá la formación de pilotos capacitados en sistemas de aviones de cuarta generación.



“Me pone contento que otra vez la industria para la defensa vuelve a tener un lugar central en la estrategia argentina, porque la defensa nacional es un tema central”, apunto Fernández, quien dijo que se está “poniendo en valor la importancia de la defensa nacional y el desarrollo industrial y tecnológico de la Argentina”.



El tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció aportes de $5.600 millones para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y de desarrollo de la industria nacional a través del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).



El ministro precisó también que en Fadea se está trabajando en el desarrollo del avión Pucará Fénix o el IA -100 Malvina y en la modernización de los Hércules C-130 y del avión P3 Orión.



La comitiva que participó de las dos actividades presidenciales estuvo integrada, entre otros, por el ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; el senador nacional Carlos Caserio y la diputada nacional, Gabriela Estévez.