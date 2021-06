Alberto Fernández criticó a la oposición e ironizó: "Ahora me piden que consiga la segunda dosis de veneno"

Allí se refirió irónicamente a la polémica por las demoras en el arribo de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas, y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”, planteó.

Alberto Fernández en ‘Modo Campaña’ le pidió a su equipo: "salgan a jugar el partido"

Fernández aseguró que "el daño" que el gobierno de Mauricio Macri le hizo a los argentinos "fue incalculable" y sostuvo que muchos de los exfuncionarios de esa gestión "ahora vuelven de las cenizas, abusando de la tragedia de la pandemia, y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer".

"Dejaron vencer vacunas, volvió el sarampión, hicieron desaparecer el Ministerio de Salud de un plumazo, le quitaron recursos a la salud y a la educación, y ahora vienen a explicarnos a nosotros qué hacer”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, siguió: "Ahora están preocupadísimos por la educación de nuestros chicos cuando fuimos siempre nosotros los que levantamos la bandera de la salud y la educación pública”. Y pidió: “Por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos. Los responsables tienen nombre y apellido: están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer".

Críticas a Mauricio Macri

En alusión directa al ex presidente, Fernández apuntó contra las declaraciones de Mauricio Macri por la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional. "El otro día, el ex presidente, en un programa, decía que yo no entendía lo que era una negociación con el Fondo, que no podía pedir una quita de la tasa de interés. Mire Macri, hago eso porque defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, criticó duramente al organismo internacional de crédito por haber otorgado el crédito de 57 mil millones de dólares: "Mal que les pese, ellos son directores responsables de lo que han hecho. El FMI después de la tragedia de la pandemia dispuso socorrer a todo el planeta con 50 mil millones de dólares, pero a la Argentina de Macri destinó 57 mil millones de dólares. Ese crédito fue un despropósito".

Alberto Fernández: "Voy a trabajar incansablemente para que la salud de los argentinos esté preservada”

“Cumplimos gran parte de lo que dijimos en campaña”, dijo el presidente

En el Congreso Bancario, Fernández aseguró que lo que "más" le "importa" es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación" y que se pueda "ir corrigiendo eso dentro de todas las dificultades que tenemos".

Su gobierno, dijo, "tiene un plan, que es cuidar a los argentinos"."Nosotros llegamos el 10 de diciembre con un ímpetu enorme de poner de pie a una Argentina que estaba caída y postrada, muy golpeada. No nos tenemos que olvidar de eso en un proceso electoral como el que se viene”, expresó.

Además, destacó que su principal preocupación es que "los trabajadores y las trabajadoras tengan más derechos". "Cumplimos gran parte de lo que dijimos en campaña. Hoy ningún jubilado paga sus medicamentos, como dijimos que íbamos a hacer en campaña", dijo.

"Hoy no hay créditos al 98% y el dinero de nuestros bancos vuelve a poner de pie a la pequeña y mediana empresa. Dijimos que la Argentina de los tarifazos se acabó y lo cumplimos. También dijimos que íbamos a ampliar derechos y aprobamos las leyes del aborto y de los mil días para darle a las mujeres libertad para decidir qué quiere hacer con su vida", destacó.

Alberto Fernández: "No es tiempo de disputas, es tiempo de construir el país que nos debemos”

Respecto de la negociación de la deuda, Fernández sostuvo: "Todos esperaban que caigamos en default con el Club de París. Fuimos y negociamos y lo logramos”. Y agregó: “No bajamos ninguna de nuestras banderas. Seguimos negociando con el Fondo y le pedimos que revise las sobretasas que nos están cobrando. Necesitamos más tiempo para recuperarnos. Estamos saliendo de la pandemia, pero no logramos salir de los cuatro años de la tragedia que nos precedió".

"Estamos entre los 20 países que más vacunas suministró. Somos de los pocos que producen vacunas. Nos dicen que no tenemos planes ni proyecto. Tenemos un plan: cuidar a los argentinos. Tenemos un proyecto: que vuelva el trabajo a la Argentina. Y tenemos una decisión: poner a la Argentina de pie", dijo. AG CP