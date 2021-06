Rossi homenajeó a los veteranos de Malvinas y criticó la política “colonial" y "ofensiva" del Reino Unido

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó este lunes un acto de homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas en el que reafirmó el reclamo diplomático por la soberanía sobre las islas que lleva adelante la Argentina “en todos los foros internacionales” y criticó la política “colonial” del Reino Unido, con ejercicios militares “ofensivos”, tal como si la guerra "no hubiera terminado".

La actividad, que se desarrolló en la plaza del Ministerio de Defensa, se llevó a cabo para reconocer a los militares y soldados conscriptos que lucharon en el conflicto armado del Atlántico Sur al cumplirse el 39 aniversario del fin de los combates y como parte del “año de vigilia” hasta el 2 de abril de 2021, cuando se cumplirán cuatro décadas del conflicto.



El acto contó también con la presencia de los ministros de Cultura, Tristán Bauer, y de Seguridad, Sabina Frederic.

“A veces pienso que para Gran Bretaña la guerra no terminó, que es el día después del 14 de junio. No es inocua la acción de Gran Bretaña en materia de política de defensa”, apuntó Rossi.



El ministro señaló que el Reino Unido convirtió a “Malvinas en un enclave militar, donde hay tantos isleños como soldados” y en el que se realizan “ejercicios" armados que merecen “condena permanente”.



“Nos permitimos analizar la importancia geopolítica (de Malvinas). No es la autodeterminación de los isleños, no es la pesca -que es el recurso que le permite tener un estándar de vida superior- no es la potencialidad hidrocarburifera. Todos sabemos la importancia de ese enclave militar en el Atlántico sur-sur, su mirada a la Antártida, sobre el Estrecho de Magallanes”, denunció.

Además, criticó el bloqueo del Reino Unido a cualquier intento argentino para reequipar a las Fuerzas Armadas, que acumula capítulos de rechazos a ventas de diversos tipos de componentes militares, entre ellos, aviones de guerra.



Como ejemplo, el ministro calificó de “ignominiosa” la situación en torno a la reparación de un componente naval que fue enviado a reparar a Inglaterra, por el cual se pagó el servicio de arreglo, pero el Gobierno británico no sólo no permite que sea devuelto al país sino que, además, cobra “alquiler” por el espacio que ocupa.



Rossi dijo, además, que al Reino Unido le “incomoda” que se lo acuse de “imperialista” o de ejercer de “colonialismo explícito” como el que hace Gran Bretaña con la Argentina.

Ratificó, entonces, que en ,“un mundo que tiene tensiones, que no es unipolar”, el país “ratifica la soberanía sobre Malvinas, independientemente de cualquier otra determinación”



“Nuestra vocación de recuperar Malvinas está en la vía diplomática, es lo que ejercitamos en cada uno de los foros internacionales, es lo que nos indica la Constitución. Es lo que hacemos cada año en el comité de descolonización de las Naciones Unidas”, añadió.



La actividad desarrollada este lunes, forma parte de los actos que desembocarán en la conmemoración del cuarenta aniversario de la recuperación de las Islas y que, según explicó el ministro, se realizará el 2 de abril de 2022 con un “gran desfile” para que el pueblo pueda rendir homenaje a los excombatientes.

"La guerra es un hecho trágico, se llega cuando el resto de las acciones del diálogo y la diplomacia no encuentran cauce o solución, donde la letalidad está presente, donde la vida convive con la muerte diaria y cotidianamente. Los veteranos de guerra son los protagonistas de esos hechos; vieron cómo camaradas morían. Queríamos empezar a honrarlos, a reconocerlos”, dijo.



Acompañado por el secretario de Malvinas, Daniel Filmus; por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y por los jefes de las tres Armas, Rossi señaló que el 14 de junio de 1982 y en los primeros años de la democracia “no hubo ni espacio ni tiempo para que se empiece el justo reconocimiento” y que el Gobierno no quiere “que estas vísperas” de cara al 40 aniversario “aparezcan con un grado de indiferencia que la sociedad no tiene”.



El reconocimiento a los ex combatientes fue, durante todo el acto, extensivo a los que ofrendaron su vida en aquellos días de 1982: "No nos olvidamos de los 649 muertos oficiales, suboficiales y soldados conscriptos", concluyó.