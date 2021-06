Se terminó el show mediático

"En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró el gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, al exponer en la reunión informativa realizada en la Cámara de Diputados. De esta forma, apuntó Vizzotti, “se cerró cualquier duda que pudiera haber por lo que dijo la presidenta del PRO”.

Sobre la denuncia que planteaba una supuesta gestión del Gobierno para incorporar a un intermediario en las negociaciones con los laboratorios, Vizzotti puntualizó que en la política "se puede disentir, pero debe haber un límite". "Hay gente que deja de vacunarse, gente que se enoja y deja de confiar en quien está gestionando la pandemia. Yo no espero nada de Bullrich, lo único que no voy a permitir es que se digan cosas que no son", señaló la ministra.

La denuncia realizada en televisión, le valió a la titular del PRO distintas citaciones en la Justicia, en donde se deterimnará si la denuncia mediática pudo haber afectado el proceso de negociación oficial con Pfizer, o dañado la confianza de la población en la gestión sanitaria de la pandemia. En ese sentido, “Wado” De Pedro, sostuvo que el objetivo del Macri y de Bullrich es "obstaculizar" el arribo de vacunas al país. “Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos", escribió en Twitter, y recordó que el director del fondo COVAX también desmintió que el Gobierno haya rechazado la entrega de vacunas Pfizer.

En cuanto a las negociaciones con la farmacéutica estadounidense, el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, sostuvo que el problema con Pfizer es legal. "La ley argentina no les permite a ellos contratar con nosotros”, expresó y aclaró que "Argentina sigue tratando de contratar con esa vacuna".

Una alternativa que plantearon legisladores es la posibilidad de eliminar determinados conceptos de la ley votada el año pasado. En ese punto, Yadlin explicó que "es complicado, porque estaríamos diciendo que aunque los laboratorios fueran negligentes, nosotros pagaríamos igual las indemnizaciones”. "No nos negamos a nada, pero lo ponemos en el marco de un país serio, no vamos a estar cambiando leyes cada vez que un laboratorio no firma algo", indicó.

Ante la consulta de los legisladores en la reunión informativa en Diputados, el directivo de Pfizer explicó que "el marco legal (argentino) no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales requeridos por Pfizer, vinculados con la indemnidad".

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, manifestó que si los dirigentes de la oposición tenían pensado "montar un show mediático" con la presencia de los laboratorios en el Parlamente, "lo sentirán como un fracaso".