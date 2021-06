Bordet analizó junto a Stratta la marcha del plan de vacunación y la asistencia a sectores económicos

El mandatario, que se recupera de un cuadro de neumonía bilateral por Covid, recibió en su casa a la vicegobernadora para monitorear la situación epidemiológica, sanitaria y la ocupación de camas, en función de lo cual se vienen tomando decisiones.



Stratta indicó que analizaron la marcha del Plan Rector de Vacunación contra el Covid 19 que se ha visto dinamizado en las últimas dos semanas debido a la llegada de una mayor cantidad de vacunas. Este fin de semana se superaron las 400.000 dosis aplicadas en la provincia y las perspectivas indican que se podrá avanzar fuertemente en los próximos meses.



“Estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por las gestiones que están dando frutos y así podemos vacunas a más entrerrianas y entrerrianos. Sabemos que la vacunación es hoy la principal esperanza de todos, y que junto al sostenimiento de las medidas de cuidado, nos permitirá ir superando este momento de enorme dificultad para todo el mundo”, expresó la vicegobernadora.



En el mismo sentido, contó que dialogó con el mandatario sobre la situación del conglomerado Gran Paraná, para el cual rige la clasificación de Alarma epidemiológica, de acuerdo al criterio de clasificación diseñado por el gobierno nacional.



Sobre la situación de cursado de clases, explicó: "Hay una clasificación epidemiológica que está rigiendo en Entre Ríos. Paraná y el área Metropolitana está en alarma epidemiológica y eso supone la suspensión de las clases presenciales. No pasa lo mismo en el resto de la provincia que está en alto riesgo. No obstante, algunos municipios nos han pedido mayores restricciones y también hay virtualidad en una veintena de localidades de la provincia”, manifestó Stratta.



Igualmente señaló que junto a Bordet analizaron el programa de apoyo a los sectores y actividades económicas más afectadas por la pandemia tiene en marcha la provincia y mencionó la convocatoria a una mesa de trabajo con sectores afectados.



Respecto de la obra pública , Stratta señaló que repasaron las obras en marcha y las que están gestionándose. “Hoy mismo se abrieron los sobres para obras de saneamiento y de infraestructura escolar en Gualeguay. El viernes abrimos sobre por obras que superaban los 2000 millones de pesos, para Paraná, Concordia y localidades más pequeñas”, indicó la vicegobernadora, y agregó: “Tal como lo dice el gobernador Bordet, ya no estamos solos. Tenemos un gobierno nacional que acompaña, que federaliza los recursos, y esto tiene un impacto positivo en nuestras comunidades, en el desarrollo, en la planificación, en la diversidad que tiene nuestra provincia”.