Acuerdo entre el Gobierno y la oposición: las PASO se harán el 12 de septiembre

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, logró llegar a un consenso con la principal bancada de la oposición y también con otros bloques, tras un encuentro en Casa de Gobierno donde participaron el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y los líderes parlamentarios, que se conectaron por videoconferencia.



El Gobierno aceptó el condicionamiento puesto por Juntos por el Cambio de incluir una “cláusula cerrojo” para impedir nuevas modificaciones al calendario electoral y garantizar la realización de las PASO, y el interbloque celebró la decisión como un triunfo.



“En Argentina no habrá suspensión de elecciones, para nosotros esto es un gran logro. Hemos convenido una prórroga del cronograma electoral de 30 días. En Argentina se votará como en todo el mundo”, resaltó Mario Negri, líder de la bancada, quien participó desde Córdoba.



De este modo, el presidente Alberto Fernández firmará el lunes el decreto de convocatoria a las PASO como marca el cronograma vigente, y luego las fechas serán modificadas por ley, para lo cual se requiere una mayoría absoluta -la mitad más uno de los presentes- en ambas Cámaras.



También a pedido de Juntos por el Cambio, la ley surgirá, finalmente, de un proyecto del propio Ejecutivo y no de una iniciativa parlamentaria, como De Pedro había sugerido. “La responsabilidad no puede recaer en la iniciativa de un legislador individual, dado que se trata de un amplio acuerdo transversal interpartidario”, argumentó Negri.



“Para nosotros este acuerdo es un buen punto de partida porque aceptaron nuestra cláusula de garantía que implica que esta prórroga será por única vez y que habrá PASO”, insistió el diputado radical, y agregó: “Entendemos que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso”.



El legislador señaló: “Desde Juntos por el Cambio no especulamos políticamente, por el contrario, creemos que mientras más personas estén inmunizadas mayor será la participación de la ciudadanía en las PASO. El éxito de las primarias es que la sociedad se involucre para definir qué modelo de país quiere”. (APFDigital)