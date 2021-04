El Gobierno pagará un bono durante tres meses a 740.000 trabajadores de la salud

El presidente Alberto Fernández dispuso este lunes el pago de un bono mensual de $6.500 por tres meses para 740.000 trabajadores de la salud, a quienes agradeció el "enorme esfuerzo" realizado durante la pandemia de coronavirus, en un acto en el que anunció además que el Gobierno invertirá 10.155 millones pesos para ampliar con obras y camas la Red de Emergencia Sanitaria Federal del país.



Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde resaltó el valor del trabajo realizado por el personal de salud desde la llegada del coronavirus y confirmó la ampliación de la red federal, que permitirá poner en marcha 134 nuevas obras e incorporar 1.415 camas.



En su discurso, el Presidente expresó su agradecimiento público al "enorme esfuerzo que han hecho y hacen" los trabajadores sanitarios y detalló que en los próximos tres meses recibirán un bono de $6.500 mensuales.

"Hemos incluido a 100.000 trabajadores más que el año pasado. Serán en total 740.000 personas", resaltó Fernández durante la ceremonia en la que el Gobierno adelantó que, con las nuevas obras, se estará materializando un total de 262 ampliaciones y remodelaciones.



En su discurso, el jefe de Estado destacó la gestión sanitaria de la pandemia llevada adelante por las autoridades, ratificó que su "única preocupación es cuidar la salud de los argentinos" y valoró y agradeció "a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche y se resguardaron".



"Se preservan ustedes y preservan a otros", afirmó el mandatario, quien hizo un repaso de las "situaciones muy adversas" que existían en materia de salud al inicio de su mandato y que, por eso, el Gobierno debió "salir a reconstruir un sistema diezmado".

Acompañado por parte del Gabinete nacional, gobernadores, intendentes y referentes sanitarios de los distritos, Fernández reflexionó: "El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino le faltara atención médica".



Dijo que con "criterio federal" se llevó "auxilio" a todas las provincias, en una ceremonia en la que también se pronunciaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y su par de Salud, Carla Vizzotti.



"Hemos sobrellevado la primera ola y hemos aprendido mucho, con dolor, porque decenas de miles de argentinos perdieron la vida. Pero para nosotros, la experiencia tiene sentido. Hemos aprendido que el contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula", remarcó Fernández.

En tanto, Katopodis, quien articuló el intercambio virtual con gobernadores, indicó que su cartera está avanzando en una tercera etapa de gestión, que involucra a 101 proyectos, a ejecutarse a largo plazo, con una inversión estimada en 11.425 millones de pesos, y en los que se prevé la incorporación de otras 1.791 nuevas camas (1.319 críticas y 472 generales).



En este marco, Fernández celebró que la Argentina habrá recibido hoy "9 millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus, cuando se concrete esta noche el arribo de una nueva partida de la Sputnik V al aeropuerto de Ezeiza, proveniente de Moscú.



Si bien admitió que las cantidades conseguidas hasta ahora no son las "deseadas", sino "mucho menos porque los contratos no pudieron cumplirse" como el Gobierno esperaba, su gestión logrará "conseguir más vacunas para sostener el ritmo de vacunación".



"En la segunda quincena llegarán más dosis y sostendremos el ritmo de vacunación", pronosticó el mandatario.



Por su parte, Vizzotti, si bien aseguró que "el sistema de salud es más robusto" que en marzo de 2020, cuando el país enfrentó la primera ola de la pandemia, advirtió que ahora el personal de salud "está exhausto".



La ministra planteó que el país asiste a una curva de aumento de casos "exponencial" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con riesgo de que el sistema se sature.



"El sistema de salud tiene un límite; el recurso humano tiene un límite", remarcó Vizzotti respecto a la situación integral de la Argentina para hacer frente a la segunda ola del coronavirus.



"Hemos aprendido que el contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula; que el transporte público no respete las distancias, que la gente pueda aglomerarse es riesgoso. En virtud de esa experiencia tomamos esas decisiones. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasando", concluyó el Presidente.



Hasta ahora, la red federal tiene obras proyectadas en el Hospital Norpatagónico (Neuquén), de 42 mil metros cuadrados totales; el Centro de Aislamiento Sanitario en el Complejo Penitenciario Unidad 11, de Santa Fe (uno de los 31 que se llevaron adelante en todo el país); ampliación de estructuras modulares en otras ciudades santafesinas; y la expansión en 1.800 metros cuadrados del Hospital Regional de Río Gallegos, entre otros.



En San Juan, además, está contemplada la ejecución del nuevo edificio del Hospital Dr. Aldo Cantoni, de 5.200 metros cuadrados; en Mendoza, la puesta en marcha de un Centro Modular Sanitario; y en Pilar, obras en el Hospital Municipal de Derqui y en el Hospital Central de Pilar, entre otros ejemplos.



Del acto participaron también el titular de la CGT, Héctor Daer, y los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela) y Juan Zabaleta (Hurlingham).