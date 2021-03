Suspenden los viajes procedentes de Brasil, Chile y México Fronteras: cuáles son las medidas para los vuelos y viajeros que regirán desde el sábado

Una por una las claves de la nuevas medidas

Fronteras con Chile y Brasil. Desde el sábado se suspenden los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México. Estos destinos se suman a la prohibición de viajes desde Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Según explican desde el Gobierno, la suspensión en la conexión con Brasil y Chile responde a que ambos tienen una alta circulación comunitaria de la variante de Manaos (los vuelos programados hasta el lunes no serán cancelados). En México, por su parte, se incluye en la medida por la cantidad de viajeros que regresaron al país contagiados de coronavirus. Estados Unidos no quedó incluido ya que evalúan que la mutación de Manaos no tiene transmisión comunitaria ni tampoco hubo gran cantidad de contagiados que hayan venido desde ese país.

Turismo de otros países. En el decreto, el Gobierno también reglamentará nuevas medidas para aquellos viajeros que quieran arribar a la Argentina desde otros países. Además del testeo para abordar el avión -que rige en la actualidad- la jefatura de Gabinete dispone que se deberá hacer un testeo al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso: ambos tests estarán a cargo del pasajero. En ese sentido, quienes resulten positivos deberán cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia. Aquellos que den negativo igualmente deberán aislarse durante diez días.

Recomendaciones. Para evitar la llegada de la segunda ola de contagios, el Gobierno remarca la recomendación para todos los residentes del país que eviten viajar al exterior, en especial a aquellos que integran los grupos de riesgos, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas.

Viaje de egresados. Con relación a la comercialización de viajes de egresados, las agencias de turismo deberán presentar protocolos al Ministerio de Turismo y Deportes, y certificación del laboratorio de testeo en destino. Cabe destacar que, una semana atrás, un vuelo proveniente de la Riviera Maya encendió alertas al registrar 44 positivos entre 217 pasajeros, superando por mucho el promedio de positividad del 1% que se detecta habitualmente en los aeropuertos. De acuerdo al testimonio de los padres, los PCR que se habían hecho los chicos correspondía al laboratorio "Marbú Salud" que las propias las autoridades mexicanas no la reconocen como sujeta a los organismos de control.