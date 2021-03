Velázquez en Diputados: “Todas las personas vacunadas están comprendidas en la población objetivo”

La ministra se presentó esta mañana en la Cámara de Diputados junto a su equipo para brindar un detallado informe del plan Rector de Vacunación y responder a las preguntas de los legisladores.



“El cronograma vigente se desarrolló siguiendo las pautas de priorización para los distintos puntos de ubicación y sujeto al ingreso de dosis que llevan de manera regular aunque por lote”, precisó.



Habló del avance de la inoculación en los distintos grupos prioritarios, la logística y distribución, las estimaciones sobre la población a vacunar, los fondos y ratificó la “transparencia” del plan que había sido cuestionado por la oposición.



El punto central de la convocatoria de la ministra, promovida por la oposición, era la nómina de las personas vacunadas por fuera de la población estratégica. La ministra reiteró la información que ya había sido brindada oficialmente sobre la aplicación de dosis al gobernador y la vice, y a las y los titulares de los Ministerios. “Incluyendo además algunos secretarios de Estado considerados por el Ejecutivo como esencial para garantizar el normal funcionamiento de las áreas más esenciales del gobierno”, agregó.



Pero aclaró que “todas las personas vacunadas están comprendidas en la población objetivo, planificada en el plan rector”. Pero, “en el esquema particular de población objetivo de la vacunación voluntaria, en esta primera instancia, se ha establecido además de los casos mencionados, otras poblaciones estratégicas definidas por la jurisdicción y las disponibilidad de dosis, situación que queda definida localmente por la autoridad sanitaria, administrativa, ejecutiva, correspondiente”.



Velázquez desmintió haber reconocido irregularidades en la aplicación de la vacuna y “en consecuencia no hay motivo para que se promueva una denuncia ante la justicia”, sostuvo.



Ante la pregunta de los diputados sobre la nómina, con nombre y apellido de los funcionarios vacunados, explicó: “Recientemente hemos adherido a una resolución del Ministerio de Salud de la Nación donde cada funcionario, personal estratégico, va a tener que completar una documentación de preforma y consentimiento para aceptar la publicación de su nombre y apellido. Tenemos una ley, que es la ley de Derecho del Paciente, y también la ley de protección de datos, donde la inoculación es considerada como una práctica invasiva y en eso tenemos el derecho de proteger la información de todos los sistemas de datos que comprenden a las personas, tanto vacunadas como con otras prácticas o desarrollo, que nosotros llevamos adelante.



No obstante hemos adherido a la resolución nacional para poder, en esta instancia, solicitar el consentimiento informado de cada funcionario que dé su aceptación para ser publicado”.



· Inicio de sumario en Feliciano



Fue el diputado Gustavo Cusinato quien pidió explicaciones sobre los casos de personas que “se saltaron la fila” para la vacunación, como el caso de Feliciano, que involucra a la propia vicepresidencia de la Cámara, la diputada Silvia Moreno, o Gualeguaychú.



“Esto, de alguna manera, ha golpeado fuertemente a la sociedad y son las cosas que no deben ocurrir en estas crisis. Esto debe tener una consecuencia, no solo política, sino también debe haber por parte del Ministerio algún tipo de sumario, porque hay un protocolo que se ha violado”, sostuvo.



Velázquez precisó respecto a la situación de Feliciano, que el Ministerio “tomó las resoluciones administrativas disciplinarias correspondiente en forma inmediata y se están sustanciando una instancia sumarial”.



También destacó que en estos casos “funcionaron nuestros dispositivos de control si no, no podríamos dar cuenta de todo este monitoreo tan específico y estricto”.