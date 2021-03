EL ROL DE LOS MEDIOS El Presidente alertó sobre “la manipulación de opiniones” y sugirió “chequear la realidad”

El presidente Alberto Fernández advirtió acerca de “cómo manipulan opiniones y sacan las conclusiones que convienen a sus intereses” ciertos medios de comunicación, por lo que pidió a cada uno de los argentinos que se ocupe de “chequear la realidad” por sí mismo.



A través de su cuenta de Twitter, el Presidente recomendó este viernes la lectura de una serie de publicaciones que realizó en esa red social el economista Lavih Abraham, quien contó su interacción con el portal ‘Chequeado.com’ respecto a una afirmación del Presidente sobre la inflación durante la Asamblea Legislativa y lo que luego publicó ese medio.

Tras compartir el hilo de Twitter del economista -@lavih7-, Fernández señaló: “Te recomiendo leer lo que expresa Lavih Abraham. Tiene sentido que lo hagas. Vas a advertir cómo manipulan opiniones y sacan las conclusiones que convienen a sus intereses. Así tergiversan la verdad y construyen falacias” y agregó: “Ocupate vos de chequear la realidad”.



En su cuenta de Twitter, el economista de Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía contó: “Me escribieron de Chequeado para preguntarme por una afirmación de Alberto Fernández en su discurso: ‘Durante 2020 pusimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019’”.



“Chequeado quería saber si la intervención estatal no habría ‘distorsionado’ el valor”, agregó.



Y continuó: “Mi respuesta fue que controlar la inflación es, necesariamente, intervenir. Si el Gobierno decide controlar las tarifas, poner controles de precios o evitar una devaluación brusca, lo hace para que no aumenten ciertos precios”.

“En definitiva, se controló la inflación porque se controlaron los precios, una tautología. Quieren hacer pasar por ‘chequeo’ lo que es parte del análisis de políticas económicas”, añadió.



Luego, aseguró que “la idea de que cualquier intervención estatal es ‘distorsiva’ de la ‘verdadera’ realidad económica revela un profundo sesgo ideológico. La realidad económica se construye políticamente y el Estado es uno de los actores que la moldean”, destacó.

El economista indicó que, “finalmente, en la publicación pusieron que el dato era ‘engañoso’, lo cual es mentira, es un dato verdadero que no puede estar sujeto a interpretación. Por supuesto no publicaron mi respuesta”, denunció.



Asimismo, Abraham resaltó que “Chequeado acaba de cambiar la calificación de ‘Engañoso’ a ‘Verdadero pero’. Me parece muy bien que corrijan y, aun mejor, que las redes sociales sirvan para que sucedan estas cosas”, sentenció.