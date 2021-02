"Nos quieren enredar en discusiones y debates que no son importantes" expresó Alberto Fernández en Yapeyu

El presidente Alberto Fernández cuestionó este jueves a quienes nos "enredan en discusiones y debates que no son importantes" frente al "esfuerzo" del Gobierno Nacional para "conseguir en el mundo" las vacunas contra el coronavirus, que son necesarias para darle "tranquilidad y salud" a los argentinos y argentinas.



"Nadie vino a mi a decirme que hizo una gestión en China para conseguir una vacuna o una gestión en los EEUU para conseguir una vacuna, o en Inglaterra. Nadie vino a ofrecerme eso. Lo debimos hacer solos, en compañía de los gobernadores", señaló Fernández desde la localidad correntina de Yapeyú, al conmemorar el 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martin.

En ese marco, destacó el trabajo "codo a codo" con los mandatarios provinciales para "darle salud a nuestra gente" y criticó a los que "generan debates que nos obligan a desatender lo importante en los diarios, la televisión y las redes" sociales.