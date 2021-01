PRETEXTO PARA UN TEXTO FUERA DE CONTEXTO

Desde ayer vemos como los prodigiosos de las políticas que prefieren a los acreedores externos por sobre las necesidades de un pueblo que requiere de un Estado presente, con un simple texto salen a criticar al gobierno provincial sin reparar que en su diatriba no hacen más que demostrar cuáles serían sus prioridades a la hora de gobernar.



Todo tiene que ver con todo y ningún hecho de los que están sucediendo en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo puede comprenderse si se lo analiza en forma aislada, como pretende la oposición.



Comencemos señalando el contexto. A la fecha de emisión del Bono ER 25 que emitió la provincia en 2017, las condiciones que hoy afectan al país y a la provincia eran imposibles de prever. Además, esa emisión era la única alternativa financiera que facilitaba el Gobierno de Macri. Luego vino una gran devaluación -en el año 2018- seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno Nacional anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020.



También es parte del contexto el hecho de que nuestra provincia no tiene ingresos en moneda extranjera y que la variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias.



Finalmente, es parte del contexto la necesidad de atender a la población ante la situación de crisis generada desde que irrumpió la pandemia, destinando recursos al sistema sanitario, a la contención social, a la concreción de obras públicas y al sostenimiento del empleo.



Fue en ese contexto que el Gobernador decidió hacer primar la protección del pueblo entrerriano y emprender un proceso que permita mejorar las condiciones del endeudamiento provincial.



No son tiempos de pretextos para textos sin contextos. El pretexto es una demanda que habría iniciado un grupo de acreedores extranjeros a los que poco les importan las y los entrerrianos.



Por eso desde la Liga de Intendentes del PJ repudiamos el texto de la oposición y apoyamos al Gobierno Provincial que hizo lo que en el contexto se debía hacer, priorizar el bienestar general de las y los entrerrianos, al tiempo que ofrecía alternativas para cumplir con sus compromisos externos.