Alberto Fernández criticó a la Justicia por la diferencia que hace entre Macri y Cristina Kirchner y Amado Boudou

El presidente Alberto Fernández afirmó que hay un sector del Poder Judicial que “cumple los deseos de los poderes fácticos” y consideró que hay jueces que fallan en consecuencia con ello porque “tienen miedo de salir en la tapa de Clarín”. “Esta Justicia así no funciona, no hace justicia”, criticó.

Los cuestionamientos del jefe de Estados surgieron al analizar el fallo de la Justicia federal que rechazó el pedido del exvicepresidente Amado Boudou para cumplir prisión domiciliaria, y comparó esta decisión con el tratamiento un sector de los magistrados le dan a causas en las que están involucrados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

“Hay jueces que no tienen la misma velocidad para investigar a Macri y a sus adláteres”, aseveró el jefe de Estado durante una entrevista por Radio 10, en la que también criticó el rol de la Corte Suprema en varios temas, como el de los ex camaristas nombrados por decreto Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

“Resulta que dos jueces que piden traslado generan una movilización de la Justicia, (en la Corte) firmaron un per saltum que es un recurso absolutamente excepcional, algunos de ellos (por los ministros del máximo tribunal) vieron gravedad institucional en el tema, y terminaron resolviendo un fallo vergonzoso en materia de traslado de jueces”, afirmó

“¿Cómo puede haber gravedad institucional en dos ignotos jueces (…) pero la condena de un vicepresidente no sea objeto de atención de la Corte? ¿Once recursos extraordinarios presentados por la expresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) no deben ser objeto de atención de la Corte?”, planteó el mandatario

De temas como estos, agregó, “nadie se hace cargo porque tienen miedo de salir en la tapa de Clarín. Y esta Justicia así no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácticos”.

Paralelamente, el Presidente reconoció estar “obsesionado con que la Justicia funcione”. “Soy alguien que ama la República y no puedo ver funcionar a la Justicia de este modo. Es un poder al que la democracia no le prestó atención, hasta acá. Y la dejó hacer con el argumento de que sea independiente. Claro, pero eso no le permite hacer lo que le da la gana y cometer injusticias”.

El balance de 2020

Durante un balance de su gestión al cierre de 2020, el jefe de Estado admitió el giro que debió darle a su gestión producto del coronavirus, pero resaltó que pudo concretar varias de las propuestas que hizo hace poco más de un año atrás, durante su campaña presidencial.

“Les prometí a los jubilados que no iban a perder dinero y que iban a dejar de pagar los medicamentos, y lo cumplí. Prometí que la sociedad argentina declare legal y público el tratamiento del aborto y lo cumplí. Prometí que antes de fin de año los argentinos iban a estar vacunándose contra el coronavirus y lo cumplí”, enumeró.

“Yo no miento, no está en mi naturaleza”, recalcó el mandatario. “A los argentinos les cuento siempre la verdad y eso me deja tranquilo” aunque “sé que hay muchos que prefieren que esa verdad nunca suceda porque lo sienten como goles en contra, pero no se dan cuenta de que son goles que hace la Argentina y deberían disfrutarlo y agradecerlo”, añadió.

También volvió a cuestionar a la oposición de Juntos por el Cambio, a la que sin nombrarla les endilgó tener “una conducta obstruccionista”.

“Lo único que intentan es generar desaliento con la movilidad jubilatorioa, con la vacuna, con que la economía no crece. Quieren un pueblo de brazos caídos y lo que necesitamos es un pueblo despierto, ávido de derechos y que vea que estamos cumpliendo”, aseveró.

La pandemia “nos obligó a una doble pelea: contra el virus y por la economía. Desde el primer momento no dudé en preservar la salud de los argentinos y en materia económica tuvimos que inventar un montón de cosas para poder sobrellevar la crisis”, concluyó.