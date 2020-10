El gobierno fortalece el trabajo de las juntas de Gobierno

En el marco del programa 1.000 Evitas, que tiene como objetivo brindar recursos para mejoramiento habitacional, se entregaron aportes por 1.540.000 pesos a juntas de gobierno de los departamentos de Concordia; La Paz; Nogoyá; Villaguay; Paraná; Diamante, Gualeguay y Tala.



La reunión se realizó en modalidad virtual, con la participación de presidentes de juntas, funcionarios y legisladores de todos los partidos.



La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, saludó a los presentes y explicó que estos programas “solucionan necesidades de algunas familias y en muchos casos situaciones de las propias juntas, ya que están destinados a mejoramiento de viviendas en zonas rurales”.



“En esta oportunidad entregamos aportes por de 1.500.000 pesos a 22 beneficiarios de juntas de gobierno de la provincia. Nos importa mucho el fortalecimiento a las juntas porque nos permite brindarles mayor comodidad para los ciudadanos. Por eso nos pone tan contentos realizar este tipo de entregas, que pretendemos ejecutar todo el año”, subrayó Romero.



El diputado provincial Jorge Cáceres, (Bloque Frente Justicialista) destacó la labor del Estado provincial que, “a pesar de la situación delicada de la economía, trata de escuchar y estar presente en la comunidad, poniendo a disposición sus herramientas y funcionarios para resolver las necesidades de las juntas”. En este sentido, remarcó: “Responder a esto significa resolver cuestiones que, en muchos casos, no podrían ser resueltas de otra manera”.



Por su parte, la diputada provincial Sara Foletto (UCR) agradeció los aportes para las juntas de gobierno “sobre todo a los coordinadores que están continuamente trabajando en articulación con otros organismos y funcionarios del Ministerio, que siempre están atentos a nuestros pedidos para garantizar soluciones a la comunidad”.



En tanto, el senador provincial Amilcar Genre Bert explicó: “Normalmente las juntas de gobierno reciben una partida que tienen como destino sostener el funcionamiento normal y habitual, si no existieran, si no pudieran llevarse adelante gestiones y articulaciones como esta, las juntas de gobierno no podrían prestar más que un servicio de funcionamiento administrativo. Actividades como ésta, donde se bajan los programas y ayudas económicas para el fortalecimiento de diferentes aspectos dentro de las juntas, terminan siendo fundamentales para poder permitir una evolución y un desarrollo positivo”.



Juntas de gobierno



Las juntas de gobierno que recibieron aportes en esta oportunidad son: Estación Yeruá y Clodomiro Ledesma de Concordia; Saucesito y Alcaraz Norte de La Paz; Don Cristóbal I de Nogoyá; Lucas Sud I de Villaguay; Aldea San Rafael y Aldea Santa Rosa de Paraná; General Alvear de Diamante, La Ollita de Tala y Estación Lazo de Gualeguay.



La presidenta de la junta de gobierno de Clodomiro Ledesma, Adriana Varela, agradeció estos aportes que representan “el trabajo en equipo que venimos transitando, tanto desde la junta como desde el gobierno provincial. Este aporte nos viene muy bien, es un gran apoyo para esta comunidad”.



Estuvieron presentes de manera remota en la entrega de aportes junto a la ministra Romero, los diputados Gustavo Zavallo, Diego Lara, Jorge Cáceres y Sara Foletto; los senadores Amilcar Genre Bert (La Paz), Flavia Maidana (Nogoyá), Omar Migueles (Tala); el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar; el subdirector de Juntas, Carlos Ostorero, y el coordinador de Juntas de Gobierno y comunas de Paraná, Rodrigo Rausch.