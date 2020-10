Alberto Fernández celebró que la democracia haya vuelto a Bolivia y llamó a reconstruir la Unasur

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que celebra que "rápidamente la democracia haya vuelo a Bolivia", tras la amplia victoria lograda el domingo último por el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, criticó el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y dijo que hay reconstruir la Unasur.



En diálogo con El Destape Radio, Fernández destacó el triunfo de Arce, dijo estar "convencido de que Evo Morales habría ganado las elecciones" y señaló que, en 2019, "no solo lo sacaron del poder sino que lo obligaron a exiliarse con riesgo para su vida".



"Mi mayor deseo es acompañar a Evo en el regreso a su Patria y me gustaría ir a la asunción de Arce", sostuvo Fernández, tras elogiar la "calidad técnica y humana" del presidente boliviano electo.

"La democracia en América Latina es un instrumento muy importante para transformar las injusticias del continente"” Alberto Fernández

En tanto, el jefe de Estado remarcó que "la democracia en América Latina es un instrumento muy importante para transformar las injusticias del continente".



"Recibimos a muchos dirigentes bolivianos que tuvieron que refugiarse en Argentina para salvar sus vidas", apuntó el Presidente, tras recordar que "debió ocuparse de traer y sacar de La Paz a los hijos de Evo Morales porque su vida corría peligro".



Fernández criticó que la oposición boliviana "construyó con la complicidad de la OEA toda una mentira para sacar del poder" a Morales pero resaltó que, ahora, "cuando los bolivianos pudieron expresarse, se expresaron como lo hicieron y eso me pone muy contento".



"No hubo nadie que pueda parar la fuerza del voto", agregó al respecto.



En otro orden, Fernández contó sobre su cena del lunes por la noche con Morales en la residencia de Olivos que fue transcurrió como "una charla de amigos".



"Tantas veces cenamos para arreglar problemas, una vez cenemos para festejar", añadió sobre el encuentro.



Por otro lado, sostuvo que hay que "reconstituir la Unasur, donde cada pueblo de América Latina esté representado más allá de lo ideológico" y consideró que "el Grupo de Lima fue la bala que dispararon" contra ese bloque regional.



"El Grupo de Lima solo se preocupa por Venezuela. Argentina nunca participó y, desde que llegamos, lo único que hicimos fue tomar distancia del Grupo de Lima", indicó el mandatario.





COMPARTIR: Relacionadas: POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA