La pobreza subió más de 5 puntos y afecta al 40,9% de los argentinos

Se trata de la peor tasa de pobreza desde 2004, cuando afectó a un 44,3% de personas y la Argentina salía de la peor crisis económica en su historia. Sin embargo, el dato conocido este miércoles no es comparable con aquel, ya que se calculaba con canastas de consumo de la población diferentes (fueron modificadas en 2016).



El número más preocupante, sin embargo, golpea a los más frágiles entre los que menos tienen. El porcentaje de chicos pobres aumentó de 52,6% a 56,3% en tan sólo 12 meses.



El aumento de la pobreza no es inesperado. La pandemia global y la rígida cuarentena argentina destruyeron cuatro millones de empleos, según los datos que la EPH reveló la semana pasada sobre el segundo trimestre. Entre los más afectados estuvieron cuentapropistas y asalariados informales, aunque el trabajo de calidad también cayó. Todo pese al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la prohibición de despidos y la doble indemnización del Gobierno.



A ese crudo escenario debe sumarse la licuación de salarios por inflación (que ya lleva tres años, si se tiene en cuenta la falta de paritarias por encima de los precios en 2020) y la rebaja de ingresos que sufrieron miles de trabajadores en medios de la pandemia.



Una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) de mayo pasado indicaba que, pese al alto nivel de aceptación del aislamiento obligatorio entonces, el 57,6% de las familias sufrió una caída en sus ingresos derivada de la cuarentena en el área metropolitana y creció la inseguridad alimentaria severa Si se toma solo la población ocupada, el 19,8% no tuvo ningún ingreso.



"Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina por coronavirus. Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso", dijo el presidente Alberto Fernández en abril pasado, el mes de la cuarentena más dura, que registró la caída del PBI más importante en la historia (-26,4%), publicó La Nación.



El segundo trimestre, según datos del Indec, cayó 19,1%, un número que supera el mayor tropiezo trimestral de 2002. (APFDigital)