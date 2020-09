Cristina Kirchner denuncia que el macrismo quiere paralizar el Senado

El bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos emitió un comunicado en el que acusa al bloque macrista de negarse a debatir y querer paralizar la Cámara baja. " El Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para corregir la injusticia que Macri cometió con todos los argentinos y las argentinas al otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto, fondos millonarios que no le corresponden. Este debate se dará en el ámbito del Parlamento, donde se encuentran representados los intereses de todas las provincias y del Pueblo argentino. Como siempre lo hace nuestro espacio político, un debate de cara a la sociedad. Sin embargo, la bancada macrista amenaza el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscan que no lograron conseguir en las urnas. Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático", comienza el texto. Lo que ocurrió en el Senado este lunes es que la oposición dio un duro debate en comisión sobre el traspaso de la policía de la Ciudad en relación con los fondos de más que ya no recibirá el distrito y Juntos por el Cambio ratificó su intención de judicializar el protocolo de sesiones remotas, conflicto que se había planteado en la Cámara de Diputados, pero que no habían trasladado hasta ahora al Senado. Lo que se vio este lunes entre los senadores opositores fue un fuerte respaldo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sin la distintión entre "duros" y "blandos" que se da en otros temas y divide a funcionarios con responsabilidades del gestión de los que no la tienen. El comunicado continúa: "Son excusas para no acompañar leyes que favorecen a las mayorías, como lo hicieron con la Ley de Alquileres, la de Teletrabajo, la ley de Pesca, ahora se niegan a debatir el proyecto de Ley que revisa el ´Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El protocolo de sesiones remotas que ahora el macrismo objeta, pero que antes validó, es el que le permitió al Senado mantenerse en funcionamiento durante la pandemia". La propia vicepresidenta se hizo eco del tuit del comunicado y lo citó desde su propia cuenta. En el texto se repasan algunos números. "Desde el 20 de marzo el Senado realizó 12 sesiones remotas, sancionó 15 Leyes, aprobó 23proyectos de Ley (medias sanciones), y se pronunció sobre 47 DNU y Decretos de Facultades Especiales. Todo esto se pudo llevar adelante gracias al compromiso del personal legisiativo que garantizó el funcionamiento de las áreas esenciales. Es por esto que repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición : son irresponsables , no comprenden el momento que vive el mundon ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de 4 años de su fracasada gestión de gobierno. Desde el Bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos respaldamos el trabajo que realiza la Cámara Alta en forma remota, y estamos comprometidos con seguir en este camino, que es el por y para el cual el Pueblo Argentino nos eligió", finaliza el comunicado.





