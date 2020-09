El Presidente defendió el traspaso de recursos: "No estamos sembrando discordias sino igualdad"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios", en relación al conflicto suscitado con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a raíz de la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires.



Además, Fernández defendió su decisión de "darle los recursos que necesita el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina", en alusión al traspaso a la provincia una parte de los fondos adicionales que la Ciudad de Buenos Aires había recibido en 2016 a partir de un decreto del Gobierno de Mauricio Macri.

Al encabezar este mediodíael anuncio de inversiones por 31.000 millones de pesos para obras públicas en Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán y Tierra del Fuego,el jefe de Estado sostuvo que su gobierno "no está sembrando discordias, sino igualdad".



"Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios", dijo Fernández para referirse a la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad de Buenos Aires había recibido en 2016 a partir de un decreto del Gobierno anterior.



La medida, anunciada ante el conflicto de efectivos de la Policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales, fue cuestionada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó a la Procuración General porteña a promover una acción judicial contra el Estado Nacional.

Obras para "integrar a la Argentina"

En el marco del anuncio de reactivación de obras y firma de convenios para otras nuevas, el jefe de Estado volvió a remarcar la necesidad de "integrar a la Argentina de la mejor manera posible" y afirmó que "no hay una Argentina central y otra periférica".



Las obras anunciadas incluyen infraestructura ferroviaria, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, mejoras viales y trabajos de infraestructura hídrica.



"Vinimos a tranquilizar la economía y al país, pero no con discursos condescendientes sino con acciones equilibradas para que, allí donde haya desigualdad, aparezcan acciones que igualen", agregó, tras mencionar que cuando su mandato termine, quiere que la Argentina sea "un país más igualitario". Acompañaron al Presidente en la Residencia de Olivos los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; mientras que estuvieron conectados a través de videoconferencia desde sus distritos los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).



En tanto, desde Ezeiza participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustin Simone; y los intendentes de Ezeiza, Gastón Granados; La Matanza, Fernando Espinoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza, y Cañuelas, Marisa Fassi.



Las obras anunciadas están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que planifica una inversión total estimada de 229.383 millones de pesos en las cinco jurisdicciones, según las obras comprometidas con cada provincia a mediano y largo plazo.



En el caso de Buenos Aires, a través de Vialidad Nacional se encuentra en ejecución la obra de extensión de la Autopista Presidente Perón-Camino del Buen Ayre, que comprende 83 kilómetros desde Acceso Oeste hasta la Autovía Ruta Provincial 2, por una inversión de 22.227 millones de pesos.



Esas obras generan 2.800 empleos directos para el total de los tres tramos en ejecución y reducirán el tiempo de viaje desde La Plata hasta Pilar o Morón y mejorarán el acceso al Puerto de La Plata.



Además, habrá un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para la ejecución de 76 nuevas obras de agua y saneamiento, con una inversión de 4.258 millones de pesos en 46 localidades bonaerenses.



En Chubut, se reactivará la obra de multitrocha de la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew, que cuenta con 64 kilómetros y una inversión de 1.962 millones de pesos y habrá un convenio con Enohsa para la ejecución de 16 nuevas obras de agua y saneamiento en 14 localidades, por 2.414 millones de pesos.



Asimismo, en Santa Fe se encuentra en ejecución la obra del Plan Director Desagües Pluviales de Santa Fe-Colector Principal Espora (377 millones de pesos) que fue reactivada en agosto para el control de inundaciones.



A su vez, en Tierra del Fuego se firmará un convenio con Enohsa para siete nuevas obras de agua y saneamiento en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin (2.379 millones de pesos) que generarán 400 puestos de trabajo y beneficiarán a 280.000 habitantes.



Por último, en Tucumán se finalizará la obra de rehabilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional 157 (Malla 409A) -Empalme Ruta Provincial 329 (Monteagudo), de 75,8 kilómetros de extensión, con una inversión de 1.693 millones de pesos, con financiamiento del BID.





