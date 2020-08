Alberto Fernández tras el acuerdo por la deuda: “Hemos recuperado autonomia de decisión”

El presidente Alberto Fernández destacó el acuerdo alcanzado con los acreedores internacionales que permitirá reestructurar 66 mil millones de dólares de deuda, al momento de anunciar el relanzamiento del plan Procrear para la construcción, refacción y ampliación de viviendas. Vinculó ambos acontecimientos, al asegurar que la reestructuruación alcanzada permitirá que la Argentina pueda destinar más recursos a este tipo de programas y a la producción "sin los enormes condicionantes de la deuda". "Mi mayor satisfacción es que con el acuerdo logrado con los bonistas y con el lanzamiento el mismo día casualmente del maravilloso programa que Cristina creó y que se llamó Progresar estamos dando un símbolo de lo que la Argentina debe hacer en el futuro", subrayó el mandatario, quien enfatizó: "Hemos recuperado autonomia de decisión y de definir qué país queremos”. Al comienzo de la presentación de las líneas de construcción para nuevas viviendas y refacciones para el hogar, Fernández hizo alusión al acuerdo alcanzado con los acreedores internacionales: “Hoy es un día especial para todos nosotros. No de felicidad, un día más de tranquilidad, donde sentimos que avanzamos. Avanzamos de muchos modos”. Y agregó: “Algunos dicen que todo tiempo pasado fue peor, y hay quienes creemos que en verdad el mejor tiempo es el que podemos construir a partir de hoy”. En relación a la fecha de presentación, el Presidente destacó la importancia de que el plan se anunciara el mismo día del acuerdo por la deuda. “Una de las preocupaciones que tenía y muchas veces hablé con esta maravillosa joven que es Fernanda Raverta, es ver cómo hacer para que el Procrear funcionara como funcionaba con Cristina; y siempre aparecía el impedimento de la deuda”, contó. El mandatario reveló que la presentación del Procrear estaba programada desde antes de que pudieran alcanzar el pacto con los bonistas, "acreedores que creyeron en Argentina y la realidad hizo que Argentina encontrara dificultades para pagarle”, según definió Fernández. En otra parte del discurso, remarcó que, si bien no quería hablar tanto del pasado, se trató “de una deuda cuantiosa que nos abrumó a todos” y confesó: “No sabíamos si seríamos capaces de encontrar una respuesta, aunque estábamos seguros de los límites que nos habíamos impuesto para encontrar una solución al problema”. El papel que jugó Guzmán en la negociación Asimismo, el Presidente destacó el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien invitó al país para que lo “ayudara” con la deuda. En ese sentido, recordó una de las primeras conversaciones que mantuvieron sobre el tema. “Le dije: ´tenemos que arreglar el problema de una deuda que se ha tomado en gran cantidad y des pagarla en muy poco tiempo'", relató. Sin embargo, remarcó que desde el primer momento había dejado en claro que no iba a permitir "que por esa deuda posterguemos una vez más las necesidades de los argentinos que ya son muchas", en un contexto en el que se venía de "dos años de caída de la economía, de 25 mil empresas cerradas y una pobreza que rozaba el 40 %”. En ese marco, ponderó que “Martin interpretó mejor que nadie el objetivo”. “Hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado”, celebró a continuación. El ahorro que significó el acuerdo para el Estado Alberto Fernández reveló que el acuerdo significó para el país “37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años”, mientras que en relación a lo que Argentina se había comprometido a pagar en los próximos 5 años, representa "un alivio de 42.500 millones de dólares". “Esto significa que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. "Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos. Y el país es este que queremos poniendo en marcha el Procrear. Donde el Estado se una al sector privado para desarrollar viviendas. Que el crédito no esté ligado a la variación del dólar”, remarcó. “Estamos volviendo y siendo mejores de lo que fuimos" Por otro lado, se refirió a los bonistas que aceptaron la propuesta del país: “Agradezco la comprensión de los acreedores que entendieron que la Argentina estaba haciendo un enorme esfuerzo. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema y lo estamos resolviendo. Y gracias por la comprensión”. En este pasaje de su discurso también agradeció a los organismos internacionales, a los 150 economistas que respaldaron la propuesta argentina y a la comunidad del derecho. “Lo que estamos haciendo es lo que dijimos que íbamos a hacer. Queríamos volver y ser mejores. Estamos volviendo y siendo mejores de lo que fuimos. Todos aprendimos en el camino, todos somos necesario en la reconstrucción de esta argentina”, manifestó. Y concluyó: “Hoy más que nunca, todos unidos. Hoy más que nunca, a trabajar todos juntos. Hoy más que nunca a no olvidar que tenemos una pandemia que sigue enfermando y llevándose argentinos. Hagamos todo con responsabilidad. Es el modo”. Sus primeras declaraciones tras el acuerdo “Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte”, Había dicho el mandatario más temprano, en declaraciones radiales. El presidente Alberto Fernández destacó el acuerdo alcanzado con los acreedores internacionales que permitirá reestructurar 66 mil millones de dólares de deuda, al momento de anunciar el relanzamiento del plan Procrear para la construcción, refacción y ampliación de viviendas. Vinculó ambos acontecimientos, al asegurar que la reestructuruación alcanzada permitirá que la Argentina pueda destinar más recursos a este tipo de programas y a la producción "sin los enormes condicionantes de la deuda". 