Nuevo "banderazo" en el Obelisco: contra la reforma judicial pero con mensajes anticuarentena

Un grupo de manifestantes, la mayoría militantes "libertarios" y seguidores de la oposición, se congregaron en el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, y también en otro puntos del país, para marchar en contra de la reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández esta semana . Aprovecharon también la convocatoria para sacar a relucir nuevamente sus múltiples consignas contra las medidas dispuestas por el Gobierno contra el coronavirus, mientras el país enfrenta un aumento sostenido de contagios. Como ocurrió en manifestaciones previas, muchos de los asistentes no cumplieron con el distanciamiento social ni con el uso de barbijo. A través de los hashtag #1AYoVoy y #1ASalimosALasCalles, los manifestantes difundieron la convocatoria para las 16 horas. Según afirmaban, el motivo principal por el que decidieron congregarse era principalmente para protestar contra la reforma judicial. Sin embargo, se colaron también otros mensajes contra el reciente anuncio de la extensión de la cuarentena contra la Covid-19. Algunas personas se hicieron presentes inclusive en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta para destilar todo su descontento. Una de las asistentes expresó: "Me preocupa que CFK pone los jueces donde más le conviene solo para zafar. No hay otra razón".





