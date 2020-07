Alberto Fernández en el acto por el 9 de Julio: "Vine acá para terminar con los odiadores seriales"

Durante el acto oficial de celebración de los 204 años de la Declaración de la Independencia argentina, el presidente Alberto Fernández destacó la “unidad” con que el gobierno nacional y los gobernadores enfrentaron “este revuelo universal que es la pandemia”. Aludió a la oposición al sostener que “para poner de pie” al país ello es necesario “terminar con los odiadores seriales”. “Otra Argentina empieza hoy”, subrayó.



“Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio”, y eso es algo que “no me afecta. Pero lo que necesito es que esa diversidad ideológica se llevada adelante con responsabilidad sin mentir, diciendo la verdad y respetándonos”. Además, subrayó que la Argentina del futuro "no se construye en el despacho del presidente sino con todos los que están acá”, entendiendo que “el odio y la división nos dejó en el lugar donde nos quedamos”. “Me duele el odio, nos paraliza”, criticó y subrayó que “entre todos vamos a poner de pie al país”.



El Presidente destacó la presencia por videoconferencia de los 24 gobernadores, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recordó su promesa de campaña de gobernar con cada uno de los mandatarios provinciales. “Detrás de mí está cada uno de los gobernadores de nuestra patria y yo prometí que mi Gobierno iba a ser de un presidente y 24 gobernadores”, dijo y los nombró uno por uno con el objetivo de “rendirles mi gratitud y comprometerlos”.



Tuvo menciones especiales para algunos. Llamó “amigo” a Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manzur y Juan Schiaretti; dijo “mi querido Axel Kicillof” y se refirió a Alicia Kirchner como “mi siempre querida amiga”. “Están unidos y trabajando para enfrentar lo que nos toca vivir”, dijo en alusión a la pandemia. El acto a distancia El jefe de Estado encabezó el acto desde la Quinta de Olivos, en una conexión por videoconferencia con Tucumán debido a la pandemia de coronavirus. Se comunicó con el gobernador Juan Manzur, quien estuvo en la Casa Histórica donde el 9 de julio de 1816 se firmó el acta de la independencia de la monarquía española. El momento más emotivo fue cuando un grupo de niños y niñas de distintas provincias leyeron el texto del Acta de Declaración de la Independencia. Durante el acto oficial de celebración de los 204 años de la Declaración de la Independencia argentina, el presidente Alberto Fernández destacó la “unidad” con que el gobierno nacional y los gobernadores enfrentaron “este revuelo universal que es la pandemia”. Aludió a la oposición al sostener que “para poner de pie” al país ello es necesario “terminar con los odiadores seriales”. “Otra Argentina empieza hoy”, subrayó.



“Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio”, y eso es algo que “no me afecta. Pero lo que necesito es que esa diversidad ideológica se llevada adelante con responsabilidad sin mentir, diciendo la verdad y respetándonos”. LEER MÁS Alberto Fernández en el acto por el 9 de Julio: "Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene" | Vía teleconferencia LEER MÁS Sagora | Página12 Además, subrayó que la Argentina del futuro "no se construye en el despacho del presidente sino con todos los que están acá”, entendiendo que “el odio y la división nos dejó en el lugar donde nos quedamos”. “Me duele el odio, nos paraliza”, criticó y subrayó que “entre todos vamos a poner de pie al país”.



El Presidente destacó la presencia por videoconferencia de los 24 gobernadores, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recordó su promesa de campaña de gobernar con cada uno de los mandatarios provinciales. “Detrás de mí está cada uno de los gobernadores de nuestra patria y yo prometí que mi Gobierno iba a ser de un presidente y 24 gobernadores”, dijo y los nombró uno por uno con el objetivo de “rendirles mi gratitud y comprometerlos”.



Tuvo menciones especiales para algunos. Llamó “amigo” a Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manzur y Juan Schiaretti; dijo “mi querido Axel Kicillof” y se refirió a Alicia Kirchner como “mi siempre querida amiga”. “Están unidos y trabajando para enfrentar lo que nos toca vivir”, dijo en alusión a la pandemia. El acto a distancia El jefe de Estado encabezó el acto desde la Quinta de Olivos, en una conexión por videoconferencia con Tucumán debido a la pandemia de coronavirus. Se comunicó con el gobernador Juan Manzur, quien estuvo en la Casa Histórica donde el 9 de julio de 1816 se firmó el acta de la independencia de la monarquía española. El momento más emotivo fue cuando un grupo de niños y niñas de distintas provincias leyeron el texto del Acta de Declaración de la Independencia. Previo a ello, Juan Manzur dirigió unas palabras al Jefe de Estado. Le recordó que recibió “un país en terapia intensiva al que agarró una pandemia”, expresó la “confianza de los gobernadores en nuestro Presidente” y le prometió: “Usted va a cumplir su sueño, poner de pie a la Argentina”. Durante el acto en Olivos estuvieron funcionarios y representantes de varios sectores, entre ellos los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Sociedad Rural. También la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio. De la misma manera lo hicieron el titular de la CGT, Héctor Daer, y otros dirigentes de la central obrera. "Fue el coraje, no la angustia" Un momento particular del discurso presidencial fue cuando Fernández destacó “la valentía y el patriotismo” de los próceres de la independencia. En ese momento aludió al discurso de Mauricio Macri, cuando en el acto del bicentenario de la independencia y frente al rey emérito Juan Carlos dijo que los patriotas "claramente deberían haber tenido angustia, querido Rey, de tomar la decisión de separarse de España". Alberto destacó que “en tiempos difíciles debemos ser como esos hombres” y que “debe ser el coraje lo que nos llena el alma, no la angustia. Si hubieran estado angustiados, hubiesen quedado paralizados frente a la vuelta del imperio. Pero tuvieron coraje, fueron valientes, estaban convencidos”. Por otra parte, el primer mandatario recordó también a la cantante tucumana Mercedes Sosa, quien hoy hubiera cumplido 85 años. Recordó que la artista "sufrió las desventuras de la Argentina" y hasta estuvo exiliada, y anunció que “a partir del día de hoy Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa, como siempre debió ser y había dejado de ser" durante el gobierno anterior. "La solidaridad, como un valor supremo" Durante su discurso, Alberto Fernández se refirió varias veces a la pandemia “que hizo crujir los cimientos de la economía mundial” y que “se llevó cientos de miles de vida”. “Este es el momento en que la pandemia arrecia y tomó como foco a América Latina. Tenemos que pasar este momento siendo solidarios y empezando a reconstruir la Argentina de mañana”, puntualizó. “Este no era el tiempo que hubiéramos querido que nos toque” gobernar, cuando asumió el 10 de diciembre del año pasado, dijo. “Hubiéramos querido empezar y hacer frente a las necesidades” producto del gobierno de Mauricio Macri. “Pero sin embargo nos tocó este revuelo universal”, reconoció. A pesar de esto, evaluó que a siete meses de haber asumido “hay algo que rescatar: estuvimos todos asediados por un virus que pone en jaque al gobierno y todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la vida y la salud de la gente, antes que nada”. “No había un dilema ni una disyuntiva, lo que teníamos que hacer era preservar la vida y la salud, y en eso estuvimos todos de acuerdo”, rescató. Consideró que para ello fue necesario retomar la ética de la solidaridad “como un valor supremo”. Reconoció que la pandemia se agravó en el AMBA y Chacho, y expresó su deseo de que la etapa de endurecimiento de la cuarentena “que termina el 17 de julio, pase y todo empiece a tornar hacia la calma”. Garantizó que, en el mientras tanto, “estamos trabajando con todos los que están aquí en el futuro” que quedará una vez superada la pandemia, y aseguró que en ese tiempo “los que trabajan tendrán un rol central”.





COMPARTIR: Relacionadas: NACIONALES NACIONALES NACIONALES NACIONALES