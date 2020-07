CARETAS; la Cámara de Senadores de la provincia convirtió en ley la Emergencia Solidaria

NOTA: Decimos CARETAS porque los legisladores peronistas de una u otra cámara se olvidaron de su esencia, justo cuando se conmemora un año más del paso a la inmortalidad del fundador del justicialismo Juan Domingo Perón, se olvidaron uno de los dichos señeros del líder ““LA VERDADERA DEMOCRACIA ES AQUELLA DONDE EL GOBIERNO HACE LO QUE EL PUEBLO QUIERE Y DEFIENDE UN SOLO INTERÉS: EL DEL PUEBLO” . Lejos de ello se dedicaron “cazar en el zoológico” demostrando la mediocridad de esta clase dirigente que no le importa la suerte del otro, sino que solo saben mirarse su propio ombligo. Han llegado a la desfachatez de “atacar” los ingresos de los jubilados, ingresos que representan cada historia de vida de los trabajadores, historias de vidas difíciles porque una tras otros los distintos gobiernos sean del color que sea hacen la fácil, destruir el salario de trabajadores y jubilados, logrando cada vez más el achatamiento para que terminemos todos iguales sin ningún mérito para nadie, solo para ellos, la clase política cada vez más aisladas del pueblo.- No olvidemos que la caja de jubilaciones nació superavitaria y que comenzaron a llamarle “de reparto” después que los gobiernos se “cansaron” de saquearla. Como ejemplo mencionemos la caja de jubilaciones del personal de la Municipalidad de Federal, en que los gobiernos hasta ahora no han metido sus manos y tiene un patrimonio envidiable, así que el Gobierno de la Provincia lo que debe hacer es “inventar” de que lugar superavitario sacar los recursos para enjugar el déficit provocado por sí mismo en su continuidad jurídica.- La historia los recordará como el prime gobierno en disminuir los haberes de los jubilados.- DESARROLLO DEL HECHO

