Cristina Kirchner sobre el Memorándum con Irán: "Se cayeron todas las mentiras"

"Lawfare al palo" se titula un video que subió para expresarse en torno al punto final a la historia de las alertas rojas. "Quedó demostrado cómo el macrismo, los medios hegemónicos y el Poder Judicial armaron una causa para destruir y encarcelar opositores", manifestó, y lamentó que Héctor Timerman no pueda presenciar este momento.

