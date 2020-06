Alberto Fernández advirtió al juez del caso Vicentin: “O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”

El presidente de la Nación dijo que el objetivo del gobierno "sigue siendo controlar la empresa". Además criticó duramente el fallo del magistrado santafesino que ordenó reponer al directorio de la compañía Luego del freno que sufrió el plan del gobierno nacional de controlar a la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández advirtió que si el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, -que había ordenado reponer el directorio de la compañía agroexportadora- no da el visto bueno a la nueva propuesta que hizo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de aceptar a sus interventores, avanzará con la expropiación.

El presidente de la Nación dijo que el objetivo del gobierno "sigue siendo controlar la empresa". Además criticó duramente el fallo del magistrado santafesino que ordenó reponer al directorio de la compañía Luego del freno que sufrió el plan del gobierno nacional de controlar a la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández advirtió que si el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, -que había ordenado reponer el directorio de la compañía agroexportadora- no da el visto bueno a la nueva propuesta que hizo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de aceptar a sus interventores, avanzará con la expropiación.