Llegó la hora: piden a la Justicia que Macri sea citado a declarar por el espionaje ilegal durante su gobierno

Por “su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”, Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pidió a la Justicia que sea citado a indagatoria el ex presidente Mauricio Macri.

Por “su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”, Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pidió a la Justicia que sea citado a indagatoria el ex presidente Mauricio Macri.