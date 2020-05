El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner mantienen un encuentro privado en la Quinta de Olivos con un agenda centrada en los próximos pasos de la cuarentena, cuya cuarta etapa termina el próximo domingo, y la sesión convocada en la Cámara alta la semana próxima , donde el proyecto de ley de impuesto extraordinario a las riquezas es el más relevante para el Poder Ejecutivo. La vicepresidenta y titular del Senado arribó a la quinta presidencial pasadas las 15:30 para reunirse con el jefe de Estado, quien había anticipado el encuentro ayer en una entrevista televisiva. "Le dije si quería que yo la visitara y me dijo que no, que prefería venir ella", repasó el mandatario el último cruce de mensajes por Whatsapp con su compañera de fórmula. Los encuentros entre Alberto y Cristina han sido espaciados durante la etapa del aislamiento obligatorio. El primero ocurrió en los primeros días de abril , también en Olivos, luego de que Cristina finalizará la cuarentena por haber regresado el 22 de marzo de Cuba. La vicepresidente volvió a Olivos el 16 de abril, cuando el Gobierno presentó formalmente la oferta para la renegociación de la deuda. El Presidente ha marcado repetidas veces que el diálogo entre ambos es constante. Precisamente, en una entrevista emitida anoche en el canal TN , Alberto respondió con un mensaje del mismo día ante una consulta de cuándo había sido la última vez que había hablado con la presidenta del Senado, precisamente para coordinar la reunión de hoy. Las definiciones sobre cómo continuar con el periodo de aislamiento obligatorio estará sobre la mesa en el encuentro entre ambos y Alberto ya hizo pública sus posición respecto de la necesidad de ir flexibilizando la etapa de la cuarentena. Otro de los puntos a tratar será la agenda legislativa que Cristina llevará adelante en la primera sesión del Senado tras la larga pausa por la pandemia, el próximo miércoles. El debate sobre el proyecto del impuesto extraordinario a la riqueza estuvo en el centro de la discusión durante las últimas tres semanas y tuvo como protagonista a Máximo Kirchner, quien fue el primero en impulsarlo, y a la propia Cristina, que elevó un pedido a la Corte Suprema para que se definiera la posibilidad de aprobar la ley sesionando de manera remota. "Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo como para ponernos a discutir ahora", señaló el mandatario ayer sobre su relación con Cristina y aseguró que la vicepresidenta "no presiona" sobre las decisiones de gobierno.





COMPARTIR: Relacionadas: POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA