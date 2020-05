Primera sesión en Diputados: tapabocas y distancia de 2 metros

Las sugerencias incluyen normas de higiene y establece la distancia que deberán cumplir entre sí quiénes estén presentes en el recinto, así como precauciones acerca del ingreso y de la salida del recinto o de las salas de reunión. Entre las recomendaciones sugeridas por el director médico de la Cámara de Diputados, Marcelo Halac, se encuentran en primer término el lavado de manos, que debe reforzarse después de toser o estornudar; de tocarse los ojos, nariz o boca, así como antes, durante y después de manipular alimentos y antes de ingerirlos. Asimismo, deben repetir ese proceso de lavado de manos luego de usar el baño, y antes y después de manipular el tapaboca al colocarlo y al retirarlo. El informe recomienda que el distanciamiento entre legisladores sea de un mínimo de dos metros e indica que, “dentro del sitio de reunión, es imprescindible conservar esta distancia entre los participantes” durante toda la sesión en forma horizontal y también hacia el legislador de la banca de abajo y de arriba. Se recomienda además el uso de tapabocas o cubrebocas de las mismas características del recomendado para el resto de la comunidad, que serán provistos por la propia Cámara baja. Los legisladores podrán quitarse el tapaboca para exponer, de la misma manera en que se hace para tomar agua y, para extraerlo correctamente, se recomienda hacerlo comenzando desde las tiras de atrás de la orejas evitando tocar la cara anterior del tapabocas. Por otro lado, no se recomienda el uso de máscaras faciales de acetato y/o similares aunque aclara que si un participante optara por utilizarlas, se insistirá en la necesidad de utilizar un tapabocas o cubrebocas por debajo, en tanto que se desaconseja el uso de guantes de látex. En cuanto al recinto, en cada acceso a la sala, personal de la Cámara baja tomará la temperatura con termómetros Infrarrojos que no requieren contacto con la piel de quien es examinado. Finalmente, y de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades sanitarias, se deberá contar con un alcohol en gel individualizado para cada uno de los participantes, en tanto que se recomienda que el disertante guarde el tapabocas entre sus pertenencias, no encima de la banca.





