Marcela Losardo en Radio 10:

Tras el mensaje del presidente Alberto Fernández sobre las prisiones domiciliarias que otorga la Justicia a los detenidos por el posible contagio de coronavirus, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, habló sobre el tema y afirmó que "no se va a indultar a nadie". En diálogo con Radio 10, la ministra aseguró que el Poder Ejecutivo no libera presos y que "no está en el pensamiento del Gobierno liberar violadores y asesinos". Losardo respaldó el mensaje de Fernández, quien destacó en redes sociales no estar a favor del indulto, e insistió en que "no existe un plan de liberación generalizada", e insitió en que "no se van a imponer indultos ni amnistías ni recorte de penas. No es un tema del Ministerio de Justicia". Además, aclaró que es mentira que el ministerio tiene un "stock de tobilleras" y aclaró que "no se trata de un presidente que esté pensando en liberar presos, quiero dar tranquilidad a la gente, no es así. Desde marzo hasta el 21 de abril se han excarcelado 320 personas por el coronavirus. No es verdad que salieron más de 2000 y sin tobilleras". Losardo apuntó que "no me gusta que salgan los asesinos a la calle, ni los violadores, y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, entendemos a las víctimas. Pero tampoco magnifiquemos las cosas porque estamos en un momento muy delicado. Es un tema judicial, tienen que ser cautelosos los jueces, muchos lo son, otros no, algunos se pueden equivocar". La funcionaria contó que este jueves se reunirán a dialogar con los presos de la cárcel de Devoto para tratar de resolver el conflicto que surgió la semana pasada cuando tomaron la prisión para pedir mejores condiciones sanitarias para no contagiarse de Coronavirus. "Cuando dicen que negociamos con los presos no es así. Dialogamos. Vemos cómo se puede resolver un conflicto", destacó.





