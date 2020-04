Bordet consulta con entidades e intendentes para elevar la propuesta a Nación

"Estamos analizando las actividades que se podrían habilitar en Entre Ríos con un protocolo sanitario a cumplir en forma rigurosa. Nuestro principal activo es el control de la situación sanitaria y debemos cuidarlo", señaló.



Luego de las medidas que anunció anoche el presidente Alberto Fernández, el gobernador entrerriano convocó a la vicegobernadora Laura Stratta, al fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes y a su gabinete de ministros para trabajar en una propuesta que permita administrar la cuarentena obligatoria en Entre Ríos.



Habrá consultas con los intendentes para avanzar en un plan de habilitación de actividades que deberá ser autorizado por el gobierno nacional.



“La tarea de los intendentes resulta fundamental porque son quienes conocen las características de cada ciudad y cómo es la circulación de las personas en esa ciudad”, dijo el mandatario.



Bordet anunció además que se profundizarán los controles en la provincia que realiza la policía para hacer cumplir el decreto presidencial sobre aislamiento.



“Hemos sido muy estrictos en ingresos viales a Entre Ríos, donde sólo pasan camiones y vehículos que transportan sustancias alimenticias y quienes tengan reales necesidades de hacerlo y lo puedan justificar. Hasta el 26 de abril vamos a fortalecer los controles tanto en los pasos fronterizos como en las rutas de la provincia y también le vamos a solicitar a los intendentes el control en el ingreso a las ciudades”.



Renovó además el agradecimiento a todos los entrerrianos que llevan adelante el aislamiento y por la responsabilidad que tienen y pidió que redoblen el esfuerzo porque “vale la pena”.



“Está demostrado que con las acciones responsables de cada uno estamos logrando contener la pandemia y no saturar nuestro sistema de salud”, dijo el mandatario



Además llamó a todas las fuerzas políticas a “deponer actitudes egoístas que no conducen a poder lograr la unidad de trabajo ante un tema que nos convoca de manera excepcional e inédita que es esta pandemia. Esto es lo que nos tiene que ocupar el tiempo y hay que hacerlo de manera amplia y generosa, y tendiendo una mano a los que la están pasando mal. Para ellos debemos trabajar, renovar el esfuerzo y poner lo mejor de cada uno para que al conjunto de la población le vaya bien y sanitariamente presentar los resultados que estamos teniendo”, aseguró el gobernador.



El gobernador se refirió luego al informe que brindó el presidente Alberto Fernández en relación a la administración de la cuarentena que se podrá hacer desde el lunes.



"Hoy la decisión es del Presidente de la Nación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que es el marco normativo para todo el país. Cuando hay una emergencia de estas características las decisiones deben ser centralizadas, y las toma el Presidente, los gobernadores y los intendentes. Esto es clave para que pueda haber un ordenamiento y podamos tener una estructura sanitaria trabajando a pleno para evitar la pandemia”, aseguró Bordet.



Explicó que ahora se continúa en una etapa hasta el 26 de abril que propone seguir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, habida cuenta de que la metodología que se está llevando adelante tiene que tener continuidad en estos resultados de aplanamiento de la curva de casos de contagio de coronavirus.



Detalló que este sentido se propone administrar la apertura de nuevas y posibles actividades, y comentó: “Estamos trabajando para poder elevar, según nuestra opinión y la de los intendentes, las actividades que pueden ser administradas en Entre Ríos con una mayor apertura y en esto hubo un trabajo de los Ministerios de Producción, de Economía y de Salud, tomando contacto con todas las entidades que nuclean a cámaras empresariales, industriales, productivas, para escucharlos, para atenderlos, para tomar debida nota de cada una de las sugerencias y luego, de manera responsable, ir viendo qué actividades pueden ser administradas con más apertura en esta cuarentena", detalló.



El mandatario explicó que tal documento, será elevado al Presidente de la Nación y que el Gobierno Nacional con el Comité de expertos y de especialistas evaluará y tomará las medidas y, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia o del instrumento legal que fuera necesario, “se irá implementando paulatina y progresivamente”.



Grupos de riesgo



Por otro lado, remarcó que para los grupos de riesgo, es decir personas de mayores de 65 años, las que tienen y enfermedades prevalentes “la cuarentena tiene que ser absolutamente estricta, porque ahí es donde existe el mayor riesgo que implica para la salud y para la vida de una persona”.



En tal sentido, afirmó que esos grupos seguirán con la cuarentena “de manera estricta”, mientras que el resto se irá determinando “de manera responsable a través de protocolos que habiliten la administración de nuevas actividades que estarán normadas por un decreto presidencial o eventualmente si existiera la delegación a la provincia de Entre Ríos”.



Aseguró que el criterio que se va a seguir utilizando es el que se tuvo desde un principio, que es cuidar la salud de todos los entrerrianos y entrerrianas.



Resultados positivos en Entre Ríos



Bordet también resaltó la tarea realizada en la provincia y el cumplimento y responsabilidad que ha tenido la población en torno al aislamiento. “Quiero significar que este tiempo que hemos permanecido en aislamiento social, preventivo y obligatorio la provincia ha tenido resultados realmente positivos porque no hay circulación activa o comunitaria del virus y, además, porque se ha logrado que la cantidad de casos queden aplanados en la curva de proyección que va teniendo la pandemia", expresó el gobernador.



Dijo que en provincias cercanas y limítrofes sí existe la circulación comunitaria y el número de casos ha crecido en una progresión bastante mayor que en Entre Ríos, y apuntó: "Es así que Entre Ríos presenta, entre todas las provincias, la cantidad menor de casos. Esto ha sido un logro de todos los entrerrianos que han cumplido estrictamente con las normas de cuarentena y demuestra que el sistema de autoaislamiento, de poder tener una circulación responsable, ha hecho que los números de casos no se nos disparen”, remarcó Bordet.



Agradecimiento



Y luego agregó: “Por eso quiero transmitirles a todos los entrerrianos y entrerrianas el agradecimiento por haber cumplido de manera responsable esta cuarentena que está reflejada en los números de casos. Y por supuesto también hay un mérito importantísimo de nuestro equipo de Salud que ha estado trabajando permanentemente no sólo en la detección, no sólo en los análisis de los casos sospechosos, sino también en el seguimiento permanente y esto ha sido una tarea formidable donde han estado integradas las restantes áreas del gobierno que trabajamos de manera articulada, y fundamentalmente también en la responsabilidad que le cupo a los intendentes en cada uno de los municipios que trabajaron con la máxima responsabilidad, evitando la circulación y complementando todas las medidas que viene llevando adelante la provincia y la nación", sostuvo Bordet



Por último, y en vísperas de las Pascuas, deseó a las familias que se encuentren “más unidos que nunca en este distanciamiento para derrotar este flagelo que hoy azota al mundo”.