Cristina Kirchner terminó su cuarentena y visitó a Alberto Fernández en Olivos

l presidente Alberto Fernández fue visitado este martes en la Quinta de Olivos por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien compartió su mirada sobre la situación del país, en el contexto de la pandemia desatada por el COVID- 19. "Ayer estuve hablando con ella un rato largo, vino a visitarme a Olivos para trabajar sobre algunos temas puntuales", confirmó el mandatario nacional en declaraciones formuladas en radio Ciudad. La presidenta del Senado visitó al jefe de Estado tras cumplir la cuarentena a su regreso de Cuba junto a su hija Florencia Kirchner, en el marco del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese sentido, Fernández relató: "Ella cuando volvió de viaje cumplió estrictamente con sus catorce días de cuarentena, y por eso hacía muchísimo tiempo que no la veía, hacía más de un mes que no la veía". Juntos por el Cambio le pidió a Alberto suspender el pago de un vencimiento con el Club de París "Vino a Olivos a verme porque teníamos cosas que ver juntos", precisó el jefe de Estado, que este martes tuvo una extensa jornada de actividad en la residencia oficial en medio de la cuarentena obligatoria que no se flexibilizará el 13 de abril. Además, había visitado el Instituto Malbrán y se reunió durante cuatro horas con los gobernadores para determinar los anuncios que el fin de semana se esperan respecto de la extensión de la cuarentena hasta el 23 de abril, como mínimo. "Ayer hablamos de un montón de cosas, desde el tema económico, pasando por la deuda, pasando por lo que pasa, contando experiencias que ella ve en el interior del país y que yo no conozco. En fin, es la charla de dos amigos que tienen funciones importantes en un momento como este", resaltó el mandatario, En diálogo con C5N, también Alberto agregó que hablaron de una preocupación que tienen por "los precios, de cómo encarar políticas para que los vivos no se aprovechen". Fernández sostuvo que ambos hablaron "muy bien" dado que tienen "un buen trato", y expresó: "Somos amigos, nos distanciamos un tiempo y el día que recuperamos el vínculo lo recuperamos". A la vez, destacó que la expresidenta "siempre tiene cosas para aportar, ideas para aportar". "A veces estamos de acuerdo, a veces no", señaló el Presidente, pero aclaró que "siempre" la escucha "con mucha atención, por su experiencia y capacidad". J.D. / M.C.





