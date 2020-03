Fernández a empresarios: La suba de precios "tiene que parar; no tiene lógica"

El presidente Alberto Fernández pidió a los empresarios que ayuden a contener los precios con "responsabilidad", y aseguró: "Necesitamos que nos acompañen porque vamos a ser una sociedad mejor el día que sepamos que ningún argentino tiene hambre".



"Hemos ayudado a la producción a empezar a recuperarse frenando las tarifas de luz y de gas, los aumentos del combustible, abriendo el crédito del Banco Nación y del Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo, eso tiene que parar porque no tiene lógica", expresó el mandatario durante el encuentro Desafíos de la Agenda 2020 del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que se realizó este mediodía en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.



"El campo es un socio estratégico del Gobierno para volver a encender la economía, reactivar el mercado interno y que los argentinos vuelvan a consumir", destacó y pidió "que no dejen de involucrarse porque necesitamos que estén comprometidos con la Argentina".



"Estoy con gente que valora mucho más la producción que la especulación, que necesita reglas claras para invertir y dar trabajo, para producir y exportar", expresó al agradecer a los empresarios que ya se "han involucrado para terminar con el hambre".



Acompañaron al Presidente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.



También participaron los secretarios de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.



El Presidente explicó que "antes había una política que se había diagramado para que la especulación financiera fuera más importante que la producción, y así se fue perdiendo el acceso al crédito y el consumo".



"Es muy importante recuperar el trabajo con la producción en marcha, para que gran parte de la sociedad que hoy está sumida en la pobreza vuelva a recuperar un lugar en el escenario social", aseguró.



Estuvieron presentes la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, y los diputados nacionales Andrés Larroque y Eduardo Valdés.



Por parte del Consejo Interamericano de Comercio y Producción concurrieron el presidente, Daniel Funes de Rioja; los vicepresidentes, Miguel Acevedo, Daniel Pelegrina, Eduardo Eurnekian, Julio Crivelli, Adelmo Gabbi; y el secretario, Javier Bolzico.