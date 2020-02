ANSES CALENDARIO DE PAGO MARZO 2020 | ¿Cuándo cobran jubilaciones y pensiones? + Montos con aumento

¿Cuánto vas a cobrar con el aumento de marzo? Las jubilaciones mínimas dentro de ANSES van a recibir $15891. En cuanto a los beneficiarios que en febrero recibieron hasta $16.201, en marzo van a percibir $18073. En cuanto a las Pensiones al Adulto Mayor (PUAM), estas van a cobrar $12714. Las Pensiones No Contributivas, como discapacidad y madre de 7 hijos, van a recibir $11.124. Los jubilados y pensionados recibirán aumentos por encima del 11% respecto a febrero NSES FECHA DE COBRO MARZO 2020 (JUBILADOS - PENSIONADOS - PNC - PUAM) ¿Cuándo cobro mi jubilación? ¿Cuándo cobro mi pensión? ¿Cuando cobra Pensión No Contributiva? ¿Cuándo cobro mi jubilación? A continuación, el calendario de pagos para el tercer mes del año para jubilados y PUAM. Hasta $15.891 DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de marzo - 1 Martes 10 de marzo

2 Miércoles 11 de marzo - 3 Jueves 12 de marzo

4 Viernes 13 de marzo - 5 Lunes 16 de marzo

6 Martes 17 de marzo - 7 Miércoles 18 de marzo

8 Jueves 19 de marzo - 9 Viernes 20 de marzo Más de $15.891 DNI Fecha de cobro 0 Lunes 23 de marzo - 1 Lunes 22 de marzo

2 Martes 23 de marzo - 3 Martes 23 de marzo

4 Miércoles 24 de marzo - 5 Miércoles 24 de marzo

6 Jueves 25 de marzo - 7 Jueves 25 de marzo

8 Viernes 26 de marzo - 9 Viernes 26 de marzo Cuándo cobro mi pensión? Hasta $15.891 DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de marzo - 1 Martes 10 de marzo

2 Miércoles 11 de marzo - 3 Jueves 12 de marzo

4 Viernes 13 de marzo - 5 Lunes 16 de marzo

6 Martes 17 de marzo - 7 Miércoles 18 de marzo

8 Jueves 19 de marzo - 9 Viernes 20 de marzo Más de $15.891 DNI Fecha de cobro 0 Lunes 23 de marzo - 1 Lunes 22 de marzo

2 Martes 23 de marzo - 3 Martes 23 de marzo

4 Miércoles 24 de marzo - 5 Miércoles 24 de marzo

6 Jueves 25 de marzo - 7 Jueves 25 de marzo

8 Viernes 26 de marzo - 9 Viernes 26 de marzo ¿Cuando cobra Pensión No Contributiva? Las PNC van a recibir sus haberes los días: DNI Fecha de cobro 0 Lunes 2 de marzo - 1 Lunes 2 de marzo

2 Martes 3 de marzo - 3 Martes 3 de marzo

4 Miércoles 4 de marzo - 5 Miércoles 4 de marzo

6 Jueves 5 de marzo - 7 Jueves 5 de marzo

8 Viernes 6 de marzo - 9 Viernes 6 de marzo Importante: Los jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas (FF.AA) van a cobrar sus haberes entre el lunes 02/03 hasta el viernes 20/03. Informe: Orlando Tirapu





COMPARTIR: Relacionadas: NACIONALES NACIONALES NACIONALES NACIONALES