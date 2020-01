Alberto Fernández y el balance de su primer mes de gestión: "Vamos por el buen camino"

El presidente Alberto Fernández hizo un balance de lo que fue un intenso primer mes de gestión, ratificó que el ordenamiento de las cuentas públicas “no lo van a pagar los más débiles" y aseguró que se enfocará más "sobre los que están en la mejor situación económica, que son los que exportan y los que tienen activos en el exterior". En un extenso mano a mano con C5N en la Quinta de Olivos, aseguró que “vamos por el buen camino”.

"Tratamos de ir sobre los que están en la mejor situación económica, son los que exportan, los que tienen más capacidad contributiva. Los que tienen activos en el exterior. Hemos cumplido con lo que dijimos en la campaña", planteó Fernández en diálogo con Gustavo Sylvestre del programa MinutoUno.

Sobre el freno a la movilidad jubilatoria, adelantó queademás de los dos bonos de 5.000 pesos se definirá una nueva fórmula de actualización en "marzo o abril" y que tenderá a "acercarse más a la previa, que combinaba salarios e ingresos públicos, donde se toma en cuenta cómo crecen ambos".

"Dijeron que congelamos las jubilaciones y es falso. En marzo o abril revisaremos el ingreso para jubilados. Si las cuentas públicas mejoran, vamos a recomponer el ingreso de jubilados lo más rápido posible y de una forma acorde a la situación económica", enfatizó.

"Logramos contar con los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a los tiempos que vienen", destacó sobre la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que sancionaron antes de fin de 2019.

PARITARIAS LIBRE PERO SENSATAS

"La indexación de la economía es lo peor que le puede pasar a la economía. La cláusula gatillo es una cláusula de indexación de la economía. Entiendo que es legítimo, pero termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía", argumentó.

Señaló que su deseo es que "la economía empiece a tranquilizarse" y dijo que "poco a poco lo vamos haciendo".

CRUZÓ A CORNEJO

El jefe de Estado cruzó al ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo por las críticas que éste le dedicó a propósito de sus primera decisión al frente de la Casa Rosada: "Se rasgan las vestiduras como los defensores de la clase media y la empobrecieron".

"La situación de las provincias es muy complicada. Hay provincias que se endeudaron inexplicablemente para gastos corrientes, como Mendoza, que se endeudó por 300 millones de dólares", enfatizó.

"Lo escuché a hablar a Cornejo, impresionante... y se endeudó para gastos corrientes. Sería bueno que nos calmemos, se rasgan las vestiduras como los defensores de la clase media y la empobrecieron. Y vienen a darnos clases de economía, no lo puedo creer", planteó.

GUIÑO A LAVAGNA

Alberto anticipó que tanto la Reforma Judicial como el Consejo Económico y Social van a ser tratados en sesiones extraordinarias del Congreso. Sobre los cambios en la Justicia especificó que se tratarán antes de que culmine enero y sobre el organismo, planteó que le "encantaría que Roberto Lavagna lo presida".

Además, anticipó que en su primera gira como presidente electo viajará a Europa. Omitió los detalles pero adelantó que aspira a encontrarse con el Papa Francisco e incluso no ocultó su deseo de que el Pontífice visite su tierra natal.

"El Papa no está en ninguno de los bandos, está por encima de todo eso. Es un hombre que cubre su tarea de pastor de una forma tan cabal que solo debería ser motivo de admiración y no ser objeto de disputa interna. Yo no lo quiero hacer. El Papa no es mio, es de la humanidad", sentenció.

LA POLÉMICA CON BERNI

El Presidente sostuvo hoy que su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "expresa" lo que él cree en y tiene "todo su aval", al hacer referencia a las diferencias con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sobre el uso de las pistolas Taser.

"Para que haya una pelea hacen falta dos, y yo no me estoy pelando con nadie", aclaró y amplió que "no es verdad que para combatir el delito hace falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picanear a la gente, o que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa".

NISMAN

También se refirió a la muerte del ex titular de la UFI-AMIA Alberto Nisman e hizo hincapié en la pericia de la Gendarmería Nacional que en 2017, bajo la conducción política de Patricia Bullrich, sentenciaba que se trataba de un asesinato.

"Tengo 35 años de profesor de Derecho Penal en la UBA. Nunca vi una pericia de esa naturaleza. Una pericia que determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos", cerró con elocuencia.

El caso del fiscal volvió a la picota luego del estreno de la serie documental al respecto de Netflix.