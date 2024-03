El gobernador recorrió los lugares anegados por las lluvias en Gualeguaychú

El gobierno entrerriano dispuso el envío a las zonas afectadas de 500 módulos alimentarios, 112 colchones, 220 mamelucos, 40 sábanas y cobijas, 7.000 dosis de paracetamol, 200 dosis de doxiciclina (antibiótico) y 12 bolsos de medicación pediátrica.



“Estamos haciendo un trabajo en equipo junto con los municipios afectados, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la sociedad en general. Hemos visto una colaboración enorme y una solidaridad increíble de todo el pueblo entrerriano; quien puede y quien no está afectado por la inundación da una mano y colabora con sus vecinos que sí lo están”, destacó el mandatario entrerriano tras recorrer las zonas perjudicadas y supervisar la asistencia estatal.



En cuanto a las medidas a tomar ante la contingencia, manifestó: “Hablamos con el intendente (Mauricio Davico) para hacer una evaluación de daños, familia por familia, para ver cómo podemos darles una mano. Hemos hablado también con autoridades nacionales, en particular me comuniqué con el ministro del Interior de la Nación, y nos dijeron que nos iban a ayudar en este difícil momento”.



Por último, insistiendo en su aspiración de tener una planificación lista para cuando sea posible llevar adelante soluciones definitivas, agregó: “Veníamos hablando con el intendente de algunas obras que faltan desde siempre. Son muchísimos años de desidia, esto se tiene que terminar”.



A su turno, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, declaró: “Estamos agradecidos del acompañamiento del gobernador en este difícil momento para nuestra ciudad. Continuamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial para brindar asistencia a los vecinos”.



Detalle por jurisdicción



Gualeguaychú. Luego de los casi 300 milímetros de lluvia caídos en 72 horas –y del volumen de agua arrastrado por la cuenca del río Gualeguaychú–, se cuentan 650 personas afectadas, entre evacuados y autoevacuados. Los primeros están alojados en las instalaciones del Regimiento de Caballería del Ejército Argentino, mientras que los segundos optaron por trasladarse a residencias de familiares. Asimismo, quienes se niegan a abandonar sus domicilios, son asistidos en el lugar por personal municipal, de Bomberos y del Ejército Argentino, con material y logística.



Por otro lado, autoridades de la Municipalidad y del Hospital Centenario dispusieron postas sanitarias para brindar asistencia sanitaria. El esquema de trabajo incluye ambulancias, cuidadores de salud y enfermería durante las 24 horas, y revisación médica una vez al día con guardia pasiva de médico generalista y médico pediatra. También se brindan elementos para realizar la profilaxis por haber estado en contacto con el agua de la inundación.



Rosario del Tala. A raíz del aumento del caudal hídrico, se vieron afectadas más familias, permaneciendo 168 personas evacuadas, una mitad en las instalaciones de la Escuela Nº 52 y la otra en el Sindicato de Obreros Municipales.



Para asistir a los damnificados intervienen en la zona personal y medios del Regimiento local del Ejército Argentino, Policía de Entre Ríos, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala, Maciá y Basavilbaso.



Gualeguay. El total de evacuados en el departamento homónimo asciende a 93. En el Club Gualeguay Central de la cabecera departamental permanecen alojados 76 evacuados y en la Iglesia Evangélica aún residen otros siete. Además, en la Comuna de Sexto Distrito se aloja a 10 personas.