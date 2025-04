Frigerio anunció la nulidad de los 770 “contratos truchos” de la Legislatura y gestionará la devolución de esos recursos

El Gobernador Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Alicia Aluani y al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, para hacer una serie de anuncios sobre la necesidad de “ponerle fin a una parte de la historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”.

“Los entrerrianos somos protagonistas de unas de las causas de corrupción más importantes de la historia: la causa de los contratos truchos en la que se ha probado que hubo cerca de 800 contratos truchos durante más de una década”.

“La Justicia tiene que resolver quiénes son los responsables y qué penas les cabe, pero la política debe dejar de mirar al costado y debe actuar. Lo dijimos en la campaña electoral y lo estamos cumpliendo. Analizamos cada uno de los contratos de la Legislatura y después de ese análisis bajamos a la mitad el número de contratos”, sostuvo.

Y anunció: “Ahora queremos dar un paso más e intentaremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

“Por eso he solicitado a las autoridades de las cámaras que dispongan la nulidad de esos casi 800 contratos truchos”, informó e indicó que este proceso va a correr en paralelo con la investigación judicial que está en trámite.

Y fue más allá: “Después de la nulidad, exigiremos la devolución deseos recursos que le han robado a los entrerrianos”.

“Nosotros no queremos reemplazar a la Justicia, pero la política no podía quedar de brazos cruzados: se va a disponer la nulidad de esos casi 800 contratos y la Fiscalía de Estado de la Provincia intentará recuperar el dinero”, sostuvo a pesar de que el juicio todavía no empezó y, si bien hay 32 imputados, todavía no hay condenas.

Finalmente Frigerio precisó: “Son 770 contratos de dinero desviados entre el año 2008 y el año 2019. No tenemos un número preciso de los fondos desviados, pero algunos dicen que son 50 millones de dólares”. (APFDigital)