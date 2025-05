AJER se sumó a las críticas contra el proyecto que busca modificar el Iosper

La semana pasada el gobernador, Rogelio Frigerio, envió al Senado un proyecto para la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en sustitución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

La iniciativa asegura que la obra social será conducida por un Directorio integrado por un Presidente y un Vicepresidente (que serán designados por el Gobernador) y por dos vocales propuestos por los gremios mayoritarios de las mesas paritarias docente y estatal.

En este contexto, AJER envió a esta Agencia el siguiente comunicado:

“Apenas finalizados los actos de asunción de la nueva Comisión Directiva Provincial y de los Secretarios Generales de las Filiales en la sede gremial y con los respectivos mandatos de las mismas, declaramos:

“Que AJER defenderá al Iosper como obra social de los trabajadores, en contra del proyecto del gobierno de apropiársela indebidamente a través de un proyecto de ley que no fue consultado con quienes somos sus legítimos dueños y beneficiarios, ya que los afiliados tenemos que tener participación para poder defender nuestro derecho a la salud de forma activa”.

“El Iosper como todas las obras sociales, se financia con los aportes de los trabajadores y del empleador. El estado provincial no ayuda, subsidia ni aporta fondos que no sean los que está obligado a hacer por ley en su carácter de empleador. Todo el funcionamiento de nuestra obra social se financia con los aportes de ley, por lo que es muy claro y evidente que el Iosper no es la obra social del estado ni de los gobiernos provinciales, es de los trabajadores”.

“Por eso reclamamos lo que nos corresponde, que la obra social sea conducida por sus legítimos dueños”.

“Acordamos 100% con buscar la transparencia y llevar adelante las auditorías y controles que sean necesarias (y en su caso las denuncias correspondientes) en beneficio de quienes somos sus afiliados. Pero las meras denuncias mediáticas no pueden ser excusas para que el gobierno se apropie de la obra social que nos pertenece y de sus fondos”.

“Cabe destacar asimismo que desde que comenzó la intervención de la obra social el pasado diciembre los afiliados/as hemos padecido más recorte en las prestaciones, autorizaciones de medicación, y reintegros en general, aumentando considerablemente la cantidad de amparos que se tramitan, es decir la intervención del Iosper lejos de haber mejorado la situación la ha empeorado notablemente, lo que deja más dudas que certezas sobre la actual gestión”.

“Esta situación nos plantea grandes interrogantes sobre las coberturas y la calidad y costos de las prestaciones que recibimos ahora y en el futuro inmediato, en manos de quienes no pueden con la salud pública y quieren manejar el Iosper”.

“Por esto nos declaramos en estado de alerta y movilización para junto con el resto de los gremios y sectores afiliados al Iosper evitar que nuestra obra social sea transformada en un organismo más de los dependientes de los gobiernos de turno”. (APFDigital)