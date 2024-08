Pese a la ley de emergencia alimentaria, sigue sin llegar el alimento a los comedores

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Kloster afirmó que “todavía no llegó nada de alimentos, y estamos a la espera de que el gobierno provincial termine de realizar las compras y ponga la comida en los comedores”.

En cuanto a los motivos de esta demora, comentó: “Ayer nos comunicamos con Ricardo Vales, secretario de Articulación de Política Social, nos transmitió que tenían dificultades con proveedores de alimentos, específicamente con algunos productores como lentejas, leche, harina y otros para terminar de completar los módulos. Hace dos semanas se reunió la mesa de diálogo y ahí el compromiso era que la semana pasada iban a comunicarse con las organizaciones para terminar de definir la logística y que el viernes de la semana pasada saldría el alimento, pero eso no ocurrió. Todo se trasladó para esta semana con la promesa de que mañana viernes saldría el alimento, pero ayer nos comunicaron estas dificultades con los proveedores y que posiblemente sería la semana que viene”.

Sobre la relación con las autoridades provinciales, mencionó que “al principio pensábamos que había voluntad de diálogo, pero con el paso de los meses y de las situaciones y donde no hay una resolución, lo que vemos que hay una inoperancia en términos de no conocer el Estado y cómo funciona de parte del gobernador Frigerio y la ministra Verónica Berisso, pero también en el caso de la ministra hay una insensibilidad y una deshumanización que tiene consonancia con lo que ella plantea en la mesa de diálogo sosteniendo que tenemos que ir a un camino de auto sustentación, que las familias deben auto sustentarse su plato de comida, en un marco donde Frigerio asumió un compromiso con el programa de naciones unidas para arribar a Hambre Cero para 2030, lo que es contradictorio. Lo que sentimos es que no están viendo lo que está pasando en la calle donde salís y todos los días ves familias revolviendo los contenedores de basura buscando comida”.

En ese marco, planteó que “en la mesa de diálogo preguntamos con qué regularidad se iban a realizar las compras, cómo se iban a repartir los alimentos, si sería a través de las organizaciones o el mismo Ministerio iría a cada comedor, y la respuesta fue que no hay claridad sobre ni la regularidad ni la cantidad de dinero que se irá ejecutando por mes, sino que la ministra dijo que ‘cuando haya plata, se va a comprar y se va a repartir’ y por otro lado, sostienen que hay un 30% de dinero que venía del Ministerio de Capital Humano de Nación que hoy ya no existe más y por ende la provincia está haciendo lo que puede y en ese camino hay que promover que las familias caminen hacia la auto sustentación”.

“Eso significa construir las condiciones para que las familias no vayan más a los comedores a pedir un plato de comida en una Argentina donde en siete meses pasamos a tener 55% de pobreza y un alto porcentaje de indigencia. Es muy tremendo porque por más que las organizaciones pongamos voluntad a organizar y generar el trabajo en la economía popular, como también hacen las iglesias en las barriadas, si no hay una política alimentaria seria que pueda atender a los últimos de la fila, no se puede; porque por más que esas personas pongan la intención en conseguir un trabajo, no hay y no llegan a fin de mes. La situación es cada ve más crítica y nosotros entendemos que debe haber una definición política de ejecutar el presupuesto, o de que se aumente el presupuesto destinado a la compra de alimentos que es lo que proponía la ley”, explicitó.

En este contexto de falta de asistencia estatal, Kloster sostuvo que “los comedores y merenderos hoy se sostienen gracias a las donaciones y a la solidaridad que está teniendo la ciudadanía; desde el MTE a nivel nacional estamos construyendo una campaña financiera de donaciones para las infancias y luego hay distintas realidades según cada municipio, algunos van haciendo refuerzos como el de Paraná, pero eso no ocurre en Concordia y Gualeguaychú”.

Comentó también que “este año se pidieron donaciones de ropa de abrigo porque este invierno no se recibió ni ropa ni frazadas como ocurría desde el gobierno provincial”.

Respecto de la situación en Concordia y Gualeguaychú, dijo que “es muy grave, más aún en Concordia donde históricamente hay mucha pobreza. No nos llama la atención del intendente (Mauricio) Davico lo que dijo de los comedores truchos, porque demuestra un desconocimiento de la realidad y subiéndose a lo que dice la ministra (Sandra) Petovello en Nación sobre los comedores fantasma, pero nosotros lo que decimos es que en cada barriada hay un comedor porque hay una necesidad y nuestros comedores existen, y atienden cada vez a más cantidad de familias. Esto habla de una dirigencia política que no entiende la realidad o que elige desconocerla y que muchas veces hace política sin resolverle los problemas a la gente”.