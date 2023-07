Bordet junto a intendentes vecinalistas: “Trabajamos para los entrerrianos”

Junto al intendente anfitrión, Oscar Toledo, Bordet y Bahl resaltaron los avances de la obra del acueducto metropolitano que conectará ambos municipios y proveerá de agua dulce a varias localidades más. También estuvo presente el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Además, las autoridades recorrieron la construcción de desagües pluviales y la pavimentación de calle Los Jacarandaes, que se ejecuta con fondos provinciales y municipales, y que beneficiará a vecinos de Oro Verde.



En referencia al acueducto, que además de a Paraná y Oro Verde llegará a San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, Bordet destacó que “es una obra que, sin lugar a dudas, redundará en el aumento de la calidad de vida de muchos vecinos".



También se refirió a la obra de desagües pluviales que se está construyendo en calles Los Cisnes y Jorge Méndez, en la ciudad universitaria. "Es algo con lo que nos habíamos comprometido con Oscar (Toledo) al promediar la gestión y que hoy está en muy buen ritmo de ejecución. Esto evitará que se produzcan anegamientos en viviendas de muchos vecinos cada vez que llueve, y dará seguridad, además de revalorizar muchos lotes que están en la zona, lo que permitirá avanzar con la urbanización que progresiva y paulatinamente viene creciendo en Oro Verde".



En cuanto a las obras que conectan a los municipios, Bordet dijo que tienen que ver con la relación entre los intendentes. “Oro Verde es una ciudad que ha venido creciendo sostenidamente y está muy vinculada a la ciudad de Paraná. El límite entre una ciudad y otra es muy difuso, esta acción es para destacar, porque dos intendentes de distinto signo político se ponen de acuerdo para trabajar por las y los vecinos. Es un gran mérito de estos intendentes y también el de San Benito. Lo importante es que nos ponemos de acuerdo para solucionar los problemas a las y los vecinos. En este caso el gran Paraná, donde Beto (Bahl) ha tenido un trabajo muy articulado con los otros intendentes”.



"Si no existiera una relación coordinada entre intendentes es muy difícil también desde la provincia articular el trabajo. Una muestra de esto es que son municipios vecinalistas, en el caso de Oro Verde, y justicialista, en el caso de Paraná, pero lo importante es que nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas a la gente. Trabajamos para la gente, y también lo hacemos con San Benito que es de Juntos por el Cambio", acotó.



El gobernador manifestó que "las y los entrerrianos merecen lo mejor, y nosotros sabemos cómo resolver los problemas. Desde el municipio de Paraná, Beto Bahl, ha tomado la posta para llevar adelante esta obra del acueducto que es trascendental y le va a dar una trazabilidad para los próximos 50 años, en ni más ni menos que el principal alimento que consumimos los seres humanos, como es el agua potable. También en la calidad, ya que van a tener agua dulce, con la nueva toma de captación del rio Paraná, que se está haciendo en paralelo a la ya existente. Sin lugar a dudas le da una gran perspectiva para el futuro", remarcó Bordet.



Vinculación entre municipios vecinos



En tanto, el intendente Adán Bahl expresó: “Con Oro Verde formamos parte de una gran metrópolis y venimos trabajando en esa línea. Gestionamos la extensión del tren ante el Ministerio de Transporte de la Nación, tal como lo hicimos con La Picada. Pero la obra más emblemática y de mayor impacto va a ser el acueducto. Ya se está colocando la cañería para llegar desde la Planta de Echeverría, pasando por Parque del Lago, al Centro Distribuidor Sur”, añadió luego.



En este sentido, consideró: “Toda esa infraestructura va a permitir llegar desde el Centro Distribuidor Sur a Oro Verde con agua potable. Esta localidad viene creciendo, con una excelente gestión, pero necesita tener agua potable, algo tan básico como hacía referencia nuestro gobernador”, explicó y agregó: “La obra va muy bien, la construcción de la nueva planta en Paraná va a permitir duplicar la capacidad de potabilización por lo tanto va a reforzar y resolver los problemas del agua en la zona Sur de Paraná, que es una demanda de hace muchos años, que estuvo planificada pero no se hizo”.



“También va a permitir llegar con agua potable a Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull”, completó Bahl.



Por otro lado, mencionó: “Con Oscar (Toledo) también trabajamos el tema de la conectividad. Avenida Zanni va a unir Oro Verde con Paraná como una alternativa a la ruta 11 o al Acceso Sur, y va a permitir, por Balbín, Newbery y la autopista, ir con una conectividad más rápida a lo que es la Ruta 12, la 18, la 168, el Túnel y el aeropuerto”.



“A estas obras podemos hacerlas realidad gracias al trabajo conjunto y al apoyo de nuestro gobernador que acompaña financieramente, tanto él como el gobierno nacional”, finalizó el intendente de Paraná, Adán Bahl.



Por su parte, el intendente Oro Verde, Oscar Toledo, manifestó su agradecimiento para con el gobernador Gustavo Bordet y su equipo, que "a pesar de ser de distinto color político cada vez que uno ha llamado por diferentes problemas, siempre han respondido".



En cuanto a la vinculación con el actual intendente de Paraná mencionó que "estamos en permanente contacto. También nos asesora en temas de obras, como el acueducto del área metropolitana y ahora que estamos viendo nuevamente la llegada del tren desde Paraná a Oro Verde. Esta relación que tenemos con Beto (Bahl) nos ha permitido a nosotros como municipio, en mi caso como un intendente un poco más joven, con menos experiencia, guiarnos y ayudarnos con gestiones, no solo locales sino también nacionales".



Las obras recorridas



En la ocasión, las autoridades monitorearon el avance de la obra del acueducto región metropolitana, que tiene como objeto la provisión de agua potable a las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y prever la conexión a Sauce Montrull. Además incluye el abastecimiento a un futuro Centro Distribuidor en la zona Sur de Paraná, a fin de mejorar el nivel de servicio.



Se prevé una inversión de casi 3.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 30 meses, beneficiando a más de 282.000 habitantes. Además prevé expansiones futuras con un horizonte a 50 años.



La obra, financiada por el Enohsa y concretada a través del Ministerio de Planeamiento de la provincia, comprende un acueducto de abastecimiento, la ampliación de la actual Planta Echeverría y la llegada a cada localidad para que cada una derive agua potable a los respectivos reservorios de almacenamiento y su posterior distribución.



También las autoridades visitaron otras obras que se están realizando, como desagües pluviales y pavimento, entre ellas la repavimentación de calle Los Jacarandaes, en Oro Verde, tiene un 80 por ciento de avance, y demandará 115.669.667 pesos, donde la provincia aporta el 70 por ciento y el municipio el 30 por ciento restante a partir de un convenio suscripto oportunamente.



La obra de repavimentación y readecuación de veredas, alumbrado público y equipamiento urbano, comprende en esta primera etapa 460 metros lineales de calle Los Jacarandaes, entre Las Golondrinas y Av. Intendente del Castillo.



Encuentro de trabajo



Por último, el mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, se reunió con los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y los vercinalistas de Oro Verde, Toledo; de Cerrito, José Palacios; de Los Charruas, Ariel Panozzo; de Santa Ana, Rogelio Zanandrea; de Lucas González, María Cristina Boeri; y de Villa del Rosario, Vanina Perini, para abordar los avances de las obras que lleva adelante el gobierno provincial en cada una de esas localidades.